Ángel Llácer: "Es una obra que transmite amor por todos los poros"

En un aula de la ESADE, una de las escuelas de negocio más importantes de España, estaba Ángel Lláser, dispuesto a iniciar una prometedora carrera de empresario. Allí estaba el profesor Angrill afirmando que él estaba destinado a ser uno de esos jóvenes cuyo talento ayudaría a cambiar el país.

Entró con una de las cinco mejores notas de su promoción, y el discurso del profesor iba orientado a ser un gran empresario, pero en paralelo, su mirada estaba puesta en el grupo de teatro de ESADE. Duró pocas semanas y dejó lo de ser ese gran empresario, para ser actor. "Aunque ahora soy empresario también de una u otra manera".

"Aunque seguí algo más en el grupo de teatro". Seguro que recuerda la llorera más grande que le entró, en el 16, el autobús que le llevaba a casa, cuando supo que le habían admitido en el Institut del Teatre de Barcelona. De ahí, ya da vértigo el curriculum. Siempre ha trabajado muchísimo. Menos mal que tenía una moto para ir de un sitio a otro.

Hoy, llena el teatro Rialto en Gran Vía, después de haberlo hecho en Barcelona, dirigiendo y protagonizando “La Jaula de las Locas”. Un espectáculo divertídisimo que implica a 84 personas entregadas por hacer reír. Quizá el profesor Angrill tuviera razón en eso de que estaba destinado a cambiar un poquito el país. "De hecho un día vino la hija de Angrill a vernos y me dijo que su padre me seguía la pista todo este tiempo".

La Jaula de las Locas, es una obra muy exigente que no hace apología de nada, y que lo que quiere es cambiar el estado de ánimo a mejor, con la moraleja de que el amor lo puede todo. "La gente me da la gracias, me abraza, y hasta lloran. Es una obra que transmite amor por todos los poros". Lláser vive para esta obra, ya que un día libre supone hacer ejercicio, ir al fisio y a clases de canto, sobre todo para disfrutar por fin de uno de los números más difíciles del espectáculo: "Soy lo que soy". Afirma Lláser en Herrera en COPE que es el más complicado "porque estoy yo solo, soy yo, Ángel diciendo que soy lo que soy. Antes cantaba con mucho miedo, ahora empiezo a disfrutarlo".