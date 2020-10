Risto Mejide, alto y claro a 'Ya es mediodía': "Ni me voy a pronunciar"

Desde hace unas semanas, el Caso Mainat se ha convertido en uno de los temas más comentados en los platós de televisión, tanto en los espacios informativos como en los de crónica social. Es por ello por lo que el suceso ha vuelto a protagonizar el debate en 'Ya es mediodía'.

Aprovechando el tema de la conversación, el espacio emitió unos vídeos en los que recordaban el enfrentamiento del pasado que Risto Mejide tuvo con el productor. Asimismo, el programa señaló al presentador como "enemigo" de Mainat, al igual que a Belén Esteban, Carmen Martínez Bordiú o Pilar Rubio.

Dadas las declaraciones, Mejide se mostró muy enfadado con que el formato presentado por Sonsoles Ónega se refierese a él como "enemigo" y más durante un escándalo como el que está protagonizando. Por este motivo, el presentador de 'Todo es mentira' decidió pronunciarse a través de su cuenta de Twitter, aunque lo borró rápidamente.

"Algunos programas de televisión me presentan como uno de los otros enemigos de Mainat", comentó, refiriéndose a 'Ya es mediodía' aunque sin querer mencionar su nombre. "Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. Mis diferencias públicas y notorias con Josep María Mainat se han producido en el ámbito estrictamente profesional, y ahí deben quedar", agregó.

"Siento un absoluto respeto por la vida privada de los demás, incluso la de mis enemigos", concluyó Mejide, dando por finalizada la polémica, ya que no quería formar parte del escándalo protagonizado por el intento de asesinato de Ángela Dobrowolski a su marido.

El motivo del enfrentamiento con Mainat

El sonado enfrentamiento entre el publicista y el productor se remonta al año 2009. Mejide abandonó su puesto como jurado en 'Operación Triunfo' tras protagonizar una fuerte discusión con Josep María Mainat.

"Quería cargarme el programa. Fue el primer año de contrato de cadena, venía implícito que haría otra edición de OT. Yo no quería porque odiaba el formato y tenía una guerra con los productores", reconoció el presentador hace un par de años en 'Chester'.

"Hasta el día de hoy estoy en conflicto irresoluble, creo con ellos. Porque pensaron que podían inducir mi voto. Y esto lo he dicho aquí por primera vez. Pero les dije que si me habían contratado a mí tendrían mis opiniones. Y ahí es donde se les descontroló el juguete", concluyó.

La enemistad aumentó cuando Mainat declaró que el personaje de Risto Mejide como jurado lo crearon juntos y que él era quien escribía su guion. Desde entonces, ambos dejaron a un lado su relación, tanto personal como profesional.