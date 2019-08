La respuesta de una concursante de 'Ahora Caigo' que ha enmudecido a Silvia Abril

Tras la sucesión de Arturo Valls en '¡Ahora caigo', Silvia Abril se convirtió en la primera sustituta que reemplazó al popular presentador en verano en el programa que ha congregado a una media de 1.750.000 telespectadores frente a la pantalla (16'2% de cuota de pantalla) hasta diciembre de 2018.

El conductor de autobuses Ivani ha sido el concursante protagonista de la entrega de 'Ahora caigo', este martes, 27 de agosto. El coruñés de 35 años ha confesado que su sueño es fundar una protectora de animales.

La segunda rival de Ivani fue Lucía, una joven andaluza que ha dejado sin palabras a Abril cuando ha explicado en qué querría invertir el premio del programa: "Con los 100 mil euros me gustaría montar un tanatorio con unas amigas. Cada una nos dedicaríamos a algo". "El negocio tiene futuro", ha señalado la presentadora con un tono jocoso.

Pero Lucía no pudo cumplir su objetivo, al menos no con el dinero del concurso vespertino de Atresmedia, y ha caído derrotada por el coruñés. "Mejor una protectora que un tanatorio", ha sentenciado la presentadora.

Desde que en 2003 empezó a colaborar en 'Homo zapping', la intérprete de 'Bajo el mismo techo' y 'Anacleto: agente secreto' no ha parado de trabajar en televisión, en 'Buenafuente', 'Me resbala', 'En el aire' y 'Late motiv'. Ha estado al frente de 'Las noticias de las 2', 'Caiga quien caiga' y 'Juego de juegos' y ha participado en la cuarta temporada de 'Tu cara me suena' y en la segunda de 'Masterchef celebrity'.

Arturo Valls, por su lado, encabezó el 'docu-reality' 'Por el mundo a los 80' y está preparando las nuevas entregas de 'Me resbala', que contará con un elenco brillante: la propia Silvia Abril, Carlos Latre, Monaguillo, Edu Soto, Anabel Alonso, Vaquero, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón y Laura Sánchez, entre otros.