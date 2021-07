La respuesta de Ferreras sobre el "chuletón" de Sánchez que deja Garzón con esta cara: "Estoy contigo..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles en contra de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que invitaba a los españoles a reducir el consumo de carne, con lo que se aleja del mensaje que quiso publicar el ministro. No obstante, el presidente lo ha hecho tirando de humor: "Sobre esta polémica, os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias".

Unas declaraciones que ha emitido en directo 'Al Rojo Vivo', el programa de laSexta que presenta el periodista Antonio García Ferreras, quien en esos momentos estaba hablando precisamente con el ministro de Consumo, quien al escuchar las palabras de Pedro Sánchez no se ha inmutado. No ha hecho ningún gesto que pudiera dejar ver lo que estaba pensando. Tras unos segundos de confusión, fue el propio Ferreras quien quiso retomar la conversación y lo hizo de una forma que no ha pasado desapercibida.





"Ministro Garzón, frente a la polémica entre usted y el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, Sánchez ha ondeado la bandera del chuletón al punto", han sido las primeras palabras de Ferreras, quien antes de lanzar una pregunta a Garzón, ha asegurado que él lo prefiere "poco hecho". Una premisa que ha conseguido sacar una sonrisa al ministro de Consumo. No obstante, a continuación Ferreras ha querido preguntarle si sus intenciones es que nos hagamos veganos.

"Yo Antonio, estoy contigo. También me gusta poco hecho", han sido las sorprendentes palabras que ha pronunciado Alberto Garzón, quien a continuación ha defendido que la sociedad "entiende lo que decimos".





El ministro pide reducir el consumo de carne

El pasado miércoles, El ministro de Consumo recomendó a los españoles que redujeran el consumo de carne porque "perjudica a la salud y al planeta". En concreto, advirtió de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y avisa de que para un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.

"¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y a nuestro planeta? Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, ni salarios ni economía, y nos lo estamos cargando", afirma Garzón en un vídeo publicado este miércoles en Twitter bajo la etiqueta '#MenosCarneMásVida'.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



Según precisa el ministro, si los españoles redujeran el consumo de carne hasta los niveles recomendados por la ciencia, "se evitarían el 50% de las emisiones de gases invernadero asociadas a la alimentación y el 20% de las muertes prematuras".