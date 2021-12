"Respetad un poco": Samantha Vallejo-Nágera responde alto y claro a los periodistas sobre Verónica Forqué

Samantha Vallejo-Nágera es una de las personas que ha estado cerca de Verónica Forqué este último año. Como jurado de MasterChef, el concurso que Forqué tuvo que abandonar hace unos meses porque "no podía más". Tras la trágica muerte de la actriz, son muchos los allegados que han mostrado su tristeza por lo sucedido, y han querido compartir en redes sociales algunos mensajes de condolencia por el fallecimiento.

Una de esas personas ha sido la propia Samantha Vallejo-Nágera, que a través de su cuenta de Instagram ha compartido una fotografía junto a Verónica Forqué en la que incluía el siguiente mensaje.

"Se ha ido mi amor. Lo más genial que he conocido. Mi idola, mi amiga, mi Vero ?? Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti".





La respuesta de Samantha Vallejo-Nágera a los periodistas que le preguntaron por Verónica Forqué

Poco después, las cámaras de televisión captaron la imagen de Samantha Vallejo-Nágera en las puertas del musical Grease. Allí preguntaron a la chef por la muerte de Verónica Forqué y por cómo se sentía ella ante la triste noticia. La respuesta de Samantha fue clara y contundente: "Ya, ya, ya por Dios respetad un poco", decía la cocinera a los reporteros. "No voy a decir nada", aseguraba, muy tocada por la muerte de Verónica Forqué.

El problema por el que Verónica Forqué dejó "Masterchef": "Mi cuerpo no puede"

Ganadora de cuatro premios Goya, Verónica Forqué tuvo su última aparición pública en el programa de cocina "Masterchef". Un espacio donde la actriz fue una de las grandes protagonistas y que tuvo que abandonar por motivos de salud.

Tras una prueba, la intérprete abandonó el grupo ante el desconcierto de todos sus compañeros. En ese momento, Pepe sacaba su móvil y reproducía una nota de voz de la propia Verónica en la que explicaba qué le había ocurrido. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas, de las mejores experiencias de mi vida. Usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Que bien lo estoy pasando y que lástima siento por no poder estar a la altura pero es que no cuerpo, mi cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena", explicaba la actriz. Sus compañeros y el jurado de 'MasterChef' le mandaban todo su apoyo y le deseaban una pronta recuperación.

Sin embargo, Verónica Forqué volvió al programa, a la final del concurso, donde al ser preguntada por su estado, indicó que estaba "regular". La actriz siguió explicando: "Necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipo me agoté y entonces no doy más". "Hay que ser coherente, procuro serlo, y humilde y, si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", seguía explicando Forqué, que se mostraba emocionada de volver al programa para estar presente en la final.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrityhttps://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021