'La Resistencia', el programa de David Broncano, acusa a 'El Hormiguero' de plagio

El programa de Movistar+, 'La Resistencia', se ha convertido en un referente del humor en televisión con David Broncano a la cabeza. Y como todo en esta vida, el éxito, también tiene consecuencias. Es precisamente lo que parece que ha realizado el equipo de 'El Hormiguero' con una sección que se parece en muchos aspectos a otra muy exitosa creada por los de Movistar.

Incluso otros programas de éxito, como 'El Hormiguero', se ven atraídos por esta espiral del éxito. Precisamente, la entrega del doce de septiembre, en la que Pablo Motos entrevistó a Dani Rovira, utilizó una de las preguntas de 'La Resistencia', aunque reformulada.

Nos observan. #LaResistencia Es todo un honor, la verdad. pic.twitter.com/7IxzwhWOqS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 24, 2019

En el 'late night' de Broncano se ha llevado a cabo en multitud de ocasiones la sección con la cuestión "¿Quién prefieres que muera?", en la que los invitados tenían que escoger entre dos famosos. Trancas y Barrancas hicieron un apartado parecido con una pregunta muy similar: "¿Quién quieres que desaparezca?". Ricardo Castella ha resaltado el plagio en la entrega de 'La Resistencia' del 25 de septiembre: "Como gira ahí al final. Es completamente distinto", ha destacado con sarcasmo el director del programa de Movistar+.

"Igual lo pregunto más días"

En la segunda entrevista de la temporada, David Broncano se ha echado atrás en su decisión y ha rectificado el grave error que cometió en el regreso de 'La Resistencia': eliminar una de las insignias del programa de '#0', de Movistar+, la pregunta para conocer cuánto dinero ahorrado tienen los invitados.

Broncano informó que ya no preguntaría por la fortuna de los invitados y advirtió que quien concediera una entrevista al 'late night' podría mirar el contenido de una caja o no. Los que accedieran deberían firmar un contrato en el que aseguraran que no desvelarían lo que había visto. "Lo del dinero generaba curiosidad, la caja es para el invitado y provoca que esté mal. Estabas contenta y ahora estás incómoda, te has llevado un susto", señaló el humorista y presentador.

La primera invitada, la campeona de natación Alba Vázquez, vio lo que había en la caja y le ha bastado con observar el contenido una sola vez: "He entendido lo que había y no quiero volver a mirarlo. No es necesario". "Lo vamos a hacer siempre. Me encanta", sentenció Broncano, dando el adiós a la esencia del programa, que por suerte ha sido temporal.

Por suerte, en la segunda entrega de la temporada, Broncano ha entrevistado al actor Javier Botet y le ha hecho la esperada pregunta: "Igual te pregunto por el dinero ahora. Ayer dije, porque se nos calentó un poco, que ya no iba a preguntar lo del dinero, pero es que claro, la verdad es que es interesante. Es que ahora me doy cuenta de que es que, claro, lo quiero saber. "¿Lo quieres decir? ¡Dilo!", ha exclamado Botet, que respondió con una aparente sinceridad.

"Yo te digo en general lo que tengo. No tengo mucho, entre el piso que me he comprado: 500 mil o 600 mil, por ahí", ha contestado el intérprete de 'It'. "Es que es un dato que es interesante, el dinero. Igual lo pregunto más días, no sé", ha comentado Broncano, dejando en el aire la posibilidad de volver a retomar la vieja costumbre que ha encandilado al público de 'La Resistencia'.