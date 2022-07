Un reputado experto en enfermedades infecciosas habla claro sobre 'Centaurus': "Puede ser más fácil"

Javier Membrillo es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y ha dado varias claves sobre 'Centaurus' en 'Antena 3 Noticias'. "De momento sabemos poco y se le ha dado un nombre mediático, pero no deja de ser una subvariante más". El facultativo ha querido aclarar también que la variante ómicron es mucho más contagiosa aunque menos grave y ha explicado que en un instante "tan preliminar, cualquier subvariante en la que haya mutaciones de la proteína a la que se adhieren los anticuerpos de la vacuna preocupa al personal tanto sanitario como científico".

Sin embargo, incidía en que no hay datos oficiales que hablen de una mayor gravedad de 'Centaurus' cuyos síntomas (todo parece indicar) son similares a los de ómicron. "Al haber más mutaciones podría ser más fácil que te reinfectes antes, aunque estés vacunado o hayas pasado el coronavirus hace unos meses pero no estamos seguros todavía", ha explicado Membrillo.









Sobre la convivencia con el coronavirus, el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas ha manifestado que "la impresión que tenemos es que acabaremos conviviendo con el virus siempre, que cada mutación se acabe convirtiendo en un virus catarral. Acabar del todo no va a acabar, pero tenemos que estar vigilantes porque no es imposible que apareciese una nueva mutación que pueda ser más virulenta, como ocurrió con Delta en lugares como la India en los que no hay apenas cobertura vacunal. O bien en lugares como España donde ha habido una amplia cobertura vacunal".

Por último, indicó que con el transcurso del tiempo los pacientes sanos y jóvenes que den positivo por la covid-19 tendrán que autoaislarse o interactuar con la mascarilla y que habrá que vigilar a los enfermos vulnerables. "Tenemos antivirales que tenemos que dárselos a las personas para evitar que sean ingresados", concluía.

¿Cuál es el escenario que dibuja Amós García Rojas ante el incremento de contagios?

Amós García Rojas pasó por los micrófonos de 'La Tarde' hace escasos días y aseguró que las vacunas que tenemos puestas sí sirven aunque "las nuevas variantes tienen mayor escape vacunal. Tenemos que tener claro que nos interesa eliminar la cara terrible de la covid y para esto las vacunas actuales siguen valiendo".









Si se adaptan, tendremos "un nivel de protección frente a las subvariantes que circulan mucho más elevado y una posibilidad de modular el peso de la pandemia. Es importante que tenemos que ser consciente de que este virus ha venido para quedarse. No va a desaparecer ni se va a diluir. Por eso hay que quitarle esa carga terrible a la covid".

De seguir con la incidencia acumulada, explica García Rojas, habrá "mayor posibilidad de que aparezcan menos casos graves que requieran hospitalización. Con las nuevas variantes y las nuevas vacunas conseguiremos modular la incidencia". El covid se va a quedar con nosotros. Eso significa que "tenemos que ser conscientes que hay que proteger a los más vulnerables y esto posiblemente nos lleve a un escenario futuro en el que los vulnerables necesiten vacunarse cada año".