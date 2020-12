Jorge Fernández para 'La ruleta de la suerte’ para hacer este reproche a los músicos: "Me deja frío"

El presentador de 'La Ruleta de Suerte' en Antena 3, Jorge Fernández, ha reprochado a su equipo en las últimas horas una de las cuestiones del programa que no le ha gustado. Y lo ha hecho a su manera, de forma sincera, pero que no ha impedido que a más de uno le haya pillado por sorpresa. También a sus seguidores.

Tras este comentario, con el posiblemente haya podido ofender a más de uno, el programa ha continuado con total normalidad hasta la llegada del panel final. No es la primera vez que Jorge Fernández se sincera dentro del programa, pero nunca lo había dicho de forma tan clara.

El momento en el que ha sucedido todo

El programa se encontraba en uno de sus momentos más importantes, después de que una concursante se llevase dinero tras haber conseguido desvelar un panel. En concreto, la concursante, ha obtenido 100 euros tras haber desvelado las letras que se encontraban tras el famoso panel.

Como viene siendo habitual desde hace algunos tiempos dentro del programa, después de que un jugador resuelva el panel, la banda que está presente en el plató de San Sebastián de los Reyes, tras el público, toca una canción para animar al público, aunque muchas veces también se puede tratar de canciones que estén asociadas a panel resuelto por alguno de los tres concursantes.

En esta ocasión, la canción hacia alusión ha conseguido poner a bailar a todos los concursantes, en gran parte influenciado por sus toques rockeros y que acaba con el mensaje claro de "cumpleaños feliz".

El reproche de Jorge Fernández a parte de su equipo

Una de las personas que se ha puesto a bailar ha sido el propio Jorge Fernández, el presentador de Antena 3, tal y como se puede ver en cámara. Sin embargo, una vez ha acabado la canción y ha tenido que destacar comentar con el cantante la canción, ha admitido realmente que no le ha gustado.

"Ahí me he quedado. Me he quedado frío, Chemita, me miras raro. Fijaros que estoy haciendo esfuerzos de que me guste, pero no me ha llegado, la letra ni nada me ha llegado, ya lo siento pero esta no. No pasa nada, no pasa nada, lo importante es que Cristina se haya llevado los 100 euros", ha comenzado explicando.

La desilusión de @JorgeFdezTV tras una canción de la banda: “Me he quedado frío” @LaRuletaSuertepic.twitter.com/IgPFMgcRM1 — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 3, 2020

Tras este comentario, y con una mera intervención de palabras con el cantante, Fernández ha desvelado que él es más de otros estilos musicales. "Yo soy más de ukelele y me pareció más complicado. Porque si veía que era más fácil pues dices, él sabrá, pero es más complicado", ha reconocido. Tras esta intervención, el programa ha continuado con total normalidad.

