La desconcertante conexión de un reportero de TVE que ha terminado en aplausos: "No les voy a aburrir"

Es más que habitual en estas fechas ver como los informativos se llenan de intervenciones de periodistas que desde algún punto caluroso cuentan las altas temperaturas que acompañan al día en ese dicho punto.

Esto es una práctica habitual dentro de los informativos en televisión que siempre generan más de una polémica cuando se muestra a un reportero bajo unas condiciones de calor terribles, y también a la inversa, luchando contra temporales de nieve, frio y viento.

En ese sentido parece haberse revelado Juan Ballesteros, periodista de RTVE en su sede de Castilla-La Mancha. Ballesteros se desplazaba hasta el mirador de la Virgen del Valle, en Toledo, en torno a las 11:30 para comentar la alerta amarilla en la que se encontraba la provincia por altas temperaturas. Lo hacía en un directo para el programa del Canal 24 Horas 'Diario 24' que en ese momento estaba presentado Olga Lambea.

Juan Ballesteros dice lo que todos los reporteros piensan sobre las conexiones sobre la temperatura

Hasta aquí puede parecer todo normal, sin embargo ahí está el problema, en hacer noticia algo que es tan normal como que en enero haga frío o que en julio haga calor. Así lo ha querido hacer ver, con cierta ironía, y con una especia de crítica que ha descolocado a todos en su intervención.

"Buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real en un 16 de julio sería que no hiciera calor", comenzaba diciendo, dejando clara sus intenciones. A continuación se disponía a dar las temperaturas en Castilla-La Mancha con la misma tónica, y con la misma ironía: "Va a hacer una temperatura máxima en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal, y un grado más va a hacer en los valles del Guadiana y del Tajo. Todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios, que efectivamente aumentan estos días".

El final era más sorprendente incluso que toda la intervención, ya que con total naturalidad decidía no seguir con el guion establecido en estas conexiones en directo: "No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia". Además dejaba una pulla a RTVE por tenerle al sol en una de las franjas más peligrosas del día: "Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión con los compañeros de Torrespaña que probablemente tengan cosas más interesantes que contar".

Esta intervención de Ballesteros ha sido aplaudida por muchos de sus compañeros periodistas que han afirmado en redes que por fin alguien se atreve a decir lo que todos piensan.

No es la primera vez que Ballesteros sorprende con una crónica de este estilo cuando informaba de la edición del ViñaRock en el año 2018. En esa ocasión orientó su crónica a un estilo más roquero: "Muy buenas y rockeras noches desde Villarrobledo, la capital en estos cuatro días en Castilla-La MaRcha, con 'R' de rock. Un festival con unas cifras para poner de punta cualquier melena [...] El factor común el buen rollo, para los buenos rockeros nunca llueva, así que ¡larga vida al Viñarock!".

