Una reportera de Espejo Público 'caza' a un turista sin mascarilla y su respuesta se le vuelve en contra

Este viernes, una reportera de 'Espejo Público' acudía a una playa en Barcelona para valorar la afluencia que había a primera hora de la mañana. Allí, encontraba a un turista sin mascarilla e intentaba hablar con él. "Buenos días, ¿hablas español? ¿no llevas mascarilla?", decía la periodista. Inmediatamente después, el chico le respondía en inglés y ella traducía al español: "nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario cuando está en la playa, no hay mucha gente y hay distancia de seguridad".

En @EspejoPublico se han dedicado esta mañana a señalar a turistas que estaban en la playa sin mascarilla pero sin nadie a decenas de metros para a continuación inventarse lo que han dicho para dejarlos mal ¿No tenéis vergüenza? pic.twitter.com/izh0irNdT7 — Jose (@josdelpingar) April 1, 2021

Sin embargo, estas no han sido las palabras literales del turista. Tal y como ha traducido un usuario de Twitter y según se puede entender... esto es lo que dice realmente: "¿Qué pienso de las mascarillas? No me gustan, pero entiendo por qué son necesarias. Es una de las cosas por las que debemos aceptar pagar un pequeño precio para potencialmente ayudar a España a volver a la normalidad".

Un traducción, por tanto, que no coincide con la que ha asegurado la reportera del espacio de Antena 3 en directo. Numerosos tuiteros han sido consciente de ese traspiés. "Dijo más cosas, como que son necesarias", "Realmente dijo lo contrario y además más cosas que ni siquiera pudo traducir" o "¿La manera de inventarse de lo que ha dicho?", son algunos de los mensajes en los que denuncian esa incoherencia por parte de la periodista de 'Espejo Público'.

'Espejo Público' sufre un incidente en pleno directo que asusta a la presentadora: "No hay nadie herido"

Mientras estaban informando de la actualidad hace escasos días, la presentadora se ha visto obligada a parar. Desde el lunes, Lorena García se encuentra al frente del espacio de Antena 3, ya queSusanna Griso se encuentra de vacaciones con motivo de la Semana Santa.

La comunicadora ha logrado salir adelante a pesar del percance que el programa ha sufrido en pleno directo. La conductora del espacio estaba realizando una conexión en directo el periodista Chema Crespo cuando ha tenido que cortarla al escuchar un fuerte estruendo que no ha pasado desapercibido para nadie. Tanto el invitado como los colaboradores y la presentadora se han asustado por el ruido, lo que también se ha escuchado en los hogares de los espectadores.

"Esto es lo que pasa en los programas en directo. No se nos ha caído encima de nadie, pero se ha caído parte del decorado", explicaba la presentadora.