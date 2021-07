Una reportera de 'Espejo Público' corta el programa por la insólita reacción de un espontáneo: "Tengo prisa"

El programa de 'Espejo Público', presentado durante estos días por Lorena García, ha entrevistado este viernes al propietario de una casa que ha sido 'okupada' tres veces. No obstante, el espacio de Antena3 ha vivido hoy uno de esos momentos de auténtico desconcierto, después de que uno de los entrevistados haya reaccionado de una forma realmente peculiar, lo cual ha dejado sin palabras a la reportera del programa, a los colaboradores e incluso al a propia Lorena.

La reacción de un espontáneo que obliga a interrumpir 'Espejo Público'

El momento ha tenido lugar cuando el propietario del domicilio 'okupado' ha llegado a la propiedad, acompañado por la periodista de 'Espejo Público' y el cámara del programa. La reportera de Antena3 ha intentado hablar con una persona que iba caminando frente a la propiedad 'okupada'.

"Es para la tele, ¿no?", ha sido la primera pregunta que ha hecho el hombre al que han querido entrevistar. La reportera de 'Espejo Público', sin embargo, ha querido saber si era vecino del barrio. "Mi hermano vive aquí", ha asegurado el hombre.

Ante la sorpresa de los presentes, la periodista ha querido saber cómo es vivir allí y, especialmente, cuál es la opinión de su hermano. "Bueno, dentro de lo posible bien", ha asegurado muy escueto. Sin cesar en sus intentos, la reportera de Antena3 ha lanzado toda su artillería: "¿Estáis viviendo aquí? ¿Tu hermano es 'okupa'? ¿Tiene una vivienda propia?".

Tras unos segundos de auténtico silencio, el hombre se ha encogido de hombros y ha pronunciado unas palabras que han dejado completamente descolocados a todos, tanto a la periodista como al plató de 'Espejo Público', incluyendo, por supuesto, a Lorena García. "Bueno, me voy, que tengo prisa", ha dicho el hombre antes de darse la vuelta y marcharse, dando la espalda al dueño de la propiedad, la periodista y el cámara del programa.





"No he la interesado, no", ha asegurado uno de los colaboradores del espacio, completamente sorprendido por la reacción, a lo que la conductora del programa ha añadido: "Quien calla, otorga".

Susanna Griso se sincera en 'Espejo Público'

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso destapó el pasado viernes en el programa de Antena 3 otras de sus confidencias familiares, en esta ocasión ha hecho referencia a una importante decisión que han tomado sus hijos y que parece no tener vuelta atrás.

El asunto en cuestión se ha colado en el debate del espacio de Atresmedia cuando se estaba tratando la exposición de los menores en redes sociales, que cada vez está más presente y sobre la que existen diferentes debates sobre cuál debe ser el límite y quién lo debe fijar. En este sentido, un estudio señala que el 25% de de los niños de 10 años tienen un móvil, porcentaje que se dispara hasta el 75% en los niños de 12 años de edad.





La presentadora de Atresmedia también ha querido dejar claro que con sus hijos, desde que eran muy pequeños, siempre ha querido mantener mucho la cautela con la exposición en redes sociales. "Siempre he vigilado mucho que no salgan mis hijos en las redes sociales. No sé si a raíz de que yo he sido muy precavida y que, encima, les ha tocado tener una madre conocida ellos tienen tirria absoluta, pero rechazo total".