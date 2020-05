El repaso de Martínez-Almeida a Marc Sala en plena entrevista por defender a Torra frente a Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado con esta cara al presentador del programa 'La noche en 24h' de RTVE al intentar defender que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se había hospedado durante la pandemia “es espacios públicos”. Unas palabras con las que el periodista intentaba distanciar el comportamiento del líder del Govern con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionada estos últimos días por la habitación de apartahotel en la que ha residido en las últimas semanas.

Almeida salía al paso durante la entrevista este jueves para recordar que Ayuso “ha dado explicaciones” de por qué fue a un apartahotel durante la pandemia y, criticaba, también lo hicieron, otros líderes autonómicos. Además, Almeida tenía palabras también para el secretario general del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, que esta semana atacaba al gobierno de la Comunidad de Madrid por ser el culpable de los muertos de Madrid.

Marc Sala sale en defensa de Quim Torra

El alcalde de la capital intervenía este jueves en el programa de actualidad de la televisión pública en la que explicaba: “La presidenta ha dado las explicaciones, en primer lugar, de por qué fue a un apartahotel, circunstancia no distinta de otros presidentes autonómicos como Quim Torra al que se le habilitó una instancia en una dependencia de la Generalitat, o a la vicepresidenta del gobierno, y no lo critico...”

En ese momento, el presentador Marc Sala interrumpía a Martínez-Almeida para salir al paso y defender la actuación del presidente de la Generalitat: “Bueno, eran espacios públicos esto alcalde, eran espacios del ministerio de la Generalitat...”

Repaso de Almeida al presentador de RTVE

No tardaba en responder el regidor a Sala especificando que, en caso de Torra, se trata de un espacio pagado con dinero público, mientras que el de Ayuso ha sido costeado por la propia presidenta,. “Espacios públicos pagados por todos los contribuyentes a diferencia del apartahotel que se paga Díaz Ayuso de su bolsillo, que también es una diferencia significativa Marc. No es lo mismo que lo paguemos todos que lo pague Isabel Díaz Ayuso de su bolsillo” argumentaba Almeida ante el silencio del presentador.

“Ella explica por qué va a ese apartahotel, explica las circunstancias y además explica cuál es el precio que va a pagar por la estancia, toda esta versión ha sido confirmado por el propietario de la cadena hotelera”, concluye.

Almeida responde a Simancas

Este jueves el secretario general del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, atacaba duramente en La Sexta a la líder regional del Partido Popular a la que llegaba a culpar, a través de su gestión, de que España se encuentre en la lista de los países más afectados por el COVID-19 a estas alturas de la pandemia. “Y algo habrá tenido que ver en esas altísimas cifras de contagios y de fallecidos en Madrid la gestión que ha hecho el Partido Popular de la Sanidad Pública y de las residencias de mayores durante los últimos años”, relataba Simancas en Al Rojo Vivo.

“No hay otro debate que la izquierda está planteando que es el momento adecuado y a mi me parece profundamente inadecuado para desestabilizar el gobierno de la Comunidad de Madrid”, comenzaba a responder Almeida en RTVE. “Al margen de la discrepancias con la actuación del gobierno, que ahí están las declaraciones de Rafael Simancas, profundamente desafortunadas, lo que le diría a la izquierda de Madrid es que no es el momento, no es el momento de desestabilizar un gobierno”, concluye el alcalde de Madrid.