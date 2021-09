El reparto de 'La que se avecina' se vuelca con una de sus protagonistas tras anunciar una dura noticia

Este domingo, Cristina Medina anunció una triste noticia para todos sus seguidores. La actriz que da vida a Nines Chacón padece cáncer de mama. La intérprete ha decidido comunicar su enfermedad a través de las redes sociales y ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde explica la situación en la que se encuentra y la gravedad que le conlleva su estado de salud.

"Estoy luchando contra un cáncer de mama. Todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", comenzaba diciendo una de las protagonistas de 'La que se avecina'. A raíz de esto, la intérprete ha querido reivindicar un mayor apoyo económico para todos aquellos que sufran esta complicada enfermedad, con la intención de que les facilite más ayuda para que puedan sobrellevar el cáncer de la mejor manera posible: "Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para decir cosas que nunca se dicen sobre esta enfermedad y que sólo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que les acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero no son suficientes las ayudas que da el Estado".

El momento 'tierra trágame' de Sandra Golpe al informar del volcán en Antena 3: “Hemos tenido un lío” La presentadora de Atresmedia ha vivido un momento de lo más tenso en pleno arranque de los informativos y antes de conectar con la isla de La Palma Redacción Digital 26 sep 2021 - 14:00





"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo: dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene", comentaba en el vídeo colgado en la red social.

"Se pasa por muchísimas situaciones emocionales complicadas y, lo que te falta, es estar tieso como una mojama y no poderte permitir cremas, acupuntores... Que cada uno haga lo que quiera, pero aportar dinero es una manera de ayudar. Cuando estamos embarazadas nos regalan de todo para nosotras y los bebés. Pues esto es como estar embarazada... pero lo contrario", agregaba tras proponer que los seres queridos de los pacientes de cáncer creen campañas para recoger fondos con los que poder pagar los gastos que necesita esta enfermedad.





Los mensajes de apoyo del reparto de 'LQSA'

"A los que estáis pasando por esto, sólo os digo que no es tan fácil que se pueda con nosotros. Tenéis que hacer lo que queráis desde que os levantéis hasta que os acostéis", zanjaba la actriz con un mensaje para todas aquellas personas que están pasando por su misma situación.

Este vídeo ha provocado multitud de reacciones, entre las que han destacado algunos mensajes de sus compañeros de 'LQSA', quienes han querido manifestar su apoyo y cariño a su compañera. Entre los comentarios, han destacado los mensajes de apoyo de Vanesa Romero, Nacho Guerreros o Max Marieges.

Por un lado, Romero, actriz que da vida a Raquel Villanueva en la serie, ha reaccionado al comunicado de su compañero con emoticonos de un corazón y aplausos. Mientras que, el actor que interpreta a Coque le ha mandado ánimos con un mensaje lleno de emoticonos de corazones: "Fuerza válida". Asimismo, Marieges, Minguito en La que se avecina, le ha enviado "un beso enorme".