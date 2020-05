La reflexión de Vicente Vallés sobre el uso de mascarillas que no deja en buen lugar a Fernando Simón

Muchas son las contradicciones que se están dando en el seno del Gobierno debido a todas las implicaciones que tiene cada una de las fases, algo que provoca desconcierto hasta en los propios ciudadanos que en muchos casos no están bien informados de como aplicar las medidas de cada fase y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Lo mismo ocurre con el uso de mascarillas, si ya era bastante conflictivo la disputa sobre su uso, en la última semana ha salido el debate sobre que tipos de mascarrillas son válidas para según que espectro de la población. Esto ha provocado varias contradicciones dentro de las autoridades sanitarias, políticas y hasta entre comunidades.

El recado de Vicente Vallés a Fernando Simón

El presentador de los informativos de Antena 3 en su edición de la noche, Vicente Vallés, reflexionó sobre los últimos cambios que se había acontecido sobre el tema del uso de las mascarillas. Como si de una crónica periodística se tratase, Vallés relató como fueron sucediendo los hechos intercalando la crónica con vídeos donde se podía escuchar a Fernando Simón dando recomendaciones y contradiciéndose.

"En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en espacios cerrados e, incluso, en lugares abiertos donde haya más personas", comenzaba el periodista para relatar estos cambios de criterios.

Tras varios vídeos donde explicaban la polémica entre Fernando Simón y las mascarillas que se había repartido en la Comunidad de Madrid, Vallés remarcaba la rectificación que debían hacer desde Sanidad: "Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas. Pero ayer cambió de criterio. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica", relataba.

KO de Vicente Vallés al Gobierno en menos de dos minutos. Ay, los de “la ciencia” y “ los expertos”�� pic.twitter.com/IDn9MLf4MO — David Martínez (@davidmartinezg) May 17, 2020

"24 horas después de esas nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del Gobierno ha dicho esto", decía para dar paso a las últimas declaraciones de Simón sobre este asunto: "No están recomendadas para la población general; sí que sería importante, hasta cierto punto, que la lleve una persona vulnerable", explicaba el director del Centro de Emergencias.

Tras toda esta crónica y sucesión de hechos, Vallés quiso lanzar un pensamiento en voz alta en forma de reflexión y de recado para el Gobierno y Fernando Simón: "La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada o no recomendada al mismo tiempo", denunciando la situación y desconcierto de la población. Este mensaje pronto se convertía en viral en las redes.

La entrevista de Arjona a Vicente Vallés

El presentador de Antena 3 pasaba por los micrófonos de COPE para charlar con Adolfo Arjona en 'La Noche'. Desde ahí, Vallés analizó su punto de vista sobre la crisis sanitaria, económica y política que ha generado el coronavirus: "Cada país ha hecho lo que ha considerado oportuno, o por decirlo de otra manera, cada país se ha equivocado a su manera. Vamos a centrarnos en que esto pase lo antes posible y en encontrar la vacuna que nos salve de tener que estar encerrado mucho más tiempo", ha afirmado el periodista.

Audio Vicente Vallés: "Cada país se ha equivocado a su manera"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Vicente Vallés: "Cada país se ha equivocado a su manera"

Vicente Vallés, en Tiempo de Juego: "Pensaba que no contaría nada peor que el 11S y el 11M"

¿Qué mascarillas se pueden usar contra el coronavirus?