Vicente Vallés: "Cada país se ha equivocado a su manera"

El periodista Vicente Vallés pasó por los micrófonos de La Noche de Adolfo Arjona para analizar desde su punto de vista la crisis sanitaria y económica sufrida a causa de la pandemia del coronavirus. “Era inimaginable el grado de intensidad con el que íbamos a tener que enfrentarnos a un enemigo desconocido. Hoy sigue siendo desconocido porque por desgracia seguramente sabemos menos cosas de lo que debemos de este virus. Mientras los científicos no tengan más datos va a ser más difícil esta lucha contra el virus”, apunta Vallés.

UN PROBLEMA GLOBAL

El dichoso COVID-19 ha afectado a gran parte del planeta y, sin ninguna duda, está siendo un problema global. “Nadie ha vivido un problema que haya afectado de tal manera y que nos ha llevado a encerrarnos en casa casi tres cuartos del planeta. Cada país ha hecho lo que ha considerado oportuno, o por decirlo de otra manera, cada país se ha equivocado a su manera. Vamos a centrarnos en que esto pase lo antes posible y en encontrar la vacuna que nos salve de tener que estar encerrado mucho más tiempo”, señala el periodista.

LA AUSENCIA DE GRANDES ORGANIZACIONES

Ante la cantidad de incógnitas, problemas y distintas medidas ante el coronavirus, a Vicente Vallés le ha sorprendido la ausencia de organizaciones europeas o mundiales. “Al final tendrá que encontrarse alguna solución que sea global, pero llama la atención que siendo un problema mundial Naciones Unidas apenas aparece en el paisaje, es una cosa muy llamativa. La vacuna deberá ser una solución para todos, no solo para un país”, destaca Vallés

EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Otra de las polémicas que surgen en esta crisis sanitarios es el referente a los números de fallecidos que está dejando el coronavirus. “El número real de víctimas no creo que sea el que se ha dado. Por ejemplo, son muy sospechoso los números de fallecidos en China, y en España sabemos que los datos que dan todos los días no son ciertos porque no se cuentan con muchos de los muertos de las residencias. Al final no se si contabilizarán o no, pero va a ser muy difícil tener una cifra exacta. Esto es un drama y tenemos que tener paciencia”, dice Vicente Vallés.