El recado de Carmen Lomana a Monedero a cuenta del nuevo confinamiento en Madrid

Carmen Lomana es una de las personas más conocidas de nuestra sociedad, dentro y fuera de los platós de televisión. El pasado jueves, la colaboradora estuvo con Susanna Griso en 'Espejo Público' para hablar de muchos asuntos de actualidad, entre ellos todo lo relacionado con el confinamiento de la ciudad de Madrid que entrará en vigor a partir de la noche de este mismo viernes.

El pasado fin de semana, Carmen Lomana recibido alguna que otra crítica por publicar un tuit compartiendo que estaba disfrutando de una muy buena comida en una terraza del centro de Madrid. Sobre estos mensajes, Lomana se ha querido pronunciar hace unas horas en Antena 3.

El mensaje de Lomana a Monedero

"El sábado pasado pasó todo. Parece que Madrid solo es covid y que tengamos que vivir en la oscuridad, en la queja y en dolor. Pero creo que los ciudadanos necesitan también mensajes mucho más positivos. El sábado pasado estuve comiendo en un restaurante, siempre al aire libre en la calle Velázquez. Lo que más me llamó la atención fue que vi a mucha gente de fuera, que es lo que me encantó, luego salí a la calle y también había mucha gente y por último entré en una tienda y también había mucha gente. En ese momento me pregunté, ¿este no es el Madrid que hemos visto hasta ahora? Me dijeron que no sabía lo que había pasado pero vino mucha gente de fuera. Así que me vine arriba, puse un tuit y me empiezan a insultar".

En este discurso, Lomana también ha querido mandar un mensaje a Monedero, ya que el restaurante donde estuvo comiendo era el mismo de la famosa foto del fundador de Podemos comiendo, hace varias jornadas y coincidiendo con la manifestación de Vallecas, a la que acudió para mostrar su rechazo a las medidas relacionadas con la restricción de la movilidad en ciertas zonas de la capital impuestas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso: "El restaurante favorito de Monedero, que nos critica y luego se va allí a comer". Incluso después de estas declaraciones, la propia realización del programa metió unas imágenes de Monedero en primer plano.

La famosa fotografía de Monedero

La polémica imagen de Monedero provocó ciento de reacciones en las redes sociales, el propio fundador de la formación explicó jornadas después en el programa 'Cuatro al día' que no se trataba de una fotografía captada el mismo día de la manifestación en Vallecas, y que al igual que cualquier persona, de izquierdas o de derechas, tenía el mismo derecho a acudir al restaurante que quisiese, y más si se trataba de una invitación como esta que pagaba otra persona. "Quien paga elige", dijo Monedero en Cuatro.

