La reacción de José Mota ante las duras acusaciones de Juan Muñoz: "Podría hablar sobre Juan"

Juan Muñoz, quien fue la pareja artística de José Mota durante años en 'Cruz y Raya', sorprendió a sus seguidores, hace unos días, con unas duras declaraciones sobre Mota, las que dejarían claro que les llevó cortar su relación profesional, además de la personal, según dejó caer el cómico en una entrevista para 'Semana'. Ambos se conocieron en 1985 durante el servicio militar y compartieron pantalla hasta 2007.

Dado el revuelo causado, dicho medio ha intentado ponerse en contacto con Mota, pero, en su lugar, han conseguido hablar con una fuente cercana a él, quien ha confirmado que, a pesar de sus acusaciones, el cómico prefiere no responder al ataque. Mota ha decidido pasar página y no responder a Muñoz, una decisión que ha sido apoyada por sus seres queridos.

Aunque en el pasado Mota reconoció estar dolido por las acusaciones que su ex compañero lanzaba contra él, esta vez, ha decidido guardar silencio y centrarse en su trabajo y su familia. Ya hace catorce años desde que se separaron y, según 'Semana', esta decisión fue tomada por Mota, quien se cansó de su compañero al no entenderse a la hora de trabajar: ''Hace más de 14 años que Mota vive por su trabajo y su familia, que casi no tenía relación con Juan. Tras tantos años juntos, Mota se cansó porque tenían formas diferentes de trabajar y entender las cosas''.

Juan Muñoz y José Mota

A pesar de decantarse por ''declinar cualquier valoración de la entrevista y no entrar en dar su opinión'', tras leer sus duras acusaciones, Mota quiso responderle, pero, tras pensárselo y hablarlo con su entorno, considera que la intención de Muñoz solo era "hacer ruido para volver a la palestra mediática".

Además, después de reconocer que le dolieron mucho sus palabras, Mota asegura que "no le han pillado para nada de sorpresa". "La relación es inexistente desde hace mucho tiempo. No hay contacto de ningún tipo, pero no hay motivos para que diga eso de él", ha confirmado una fuente.

Mota "podría hablar largo y tendido sobre Juan, pero, por ahora, no lo va a hacer y el silencio va a ser su única respuesta", ha agregado antes de afirmar que el cómico ha decidido que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio".

Juan Muñoz y José Mota

Las acusaciones de Juan Muñoz

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", comenzó diciendo el humorista en la polémica entrevista.

Según aseguró Muñoz, este feo por parte de quien fue su amigo ha sido la "gota que ha colmado el vaso", ya que, después de "muchos desprecios" y "muchas cosas" que le "hicieron daño", había "guardado en silencio muchos años" hasta ahora.

"A ese chico le he ayudado más yo que él a mí", reveló. "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", confesó tras referirse a Mota como un "prepotente". "No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", agregó.

"Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión", reveló el cómico, sintiéndose muy dolido. "Él era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad", le reprochó.

Juan Muñoz y José Mota

"Me cuesta creer que tenga amigos"

"Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue", reconoció Muñoz. "Nunca le hice el menor daño. Llevamos diecisiete años sin 'Cruz y Raya', un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar", contó, mientras aseguraba que no sabe que es lo que hizo que Mota cambiase su actitud.

"Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: 'no tiene más parientes que sus dientes'. Le califica perfectamente", declaró tras asegurar que le tiene "bloqueado" en WhatsApp.