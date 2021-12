Raquel Sánchez Silva revela lo que le dijo Lorenzo Milá en sus inicios en televisión: "Te va a durar..."

Alberto Chicote volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa'. Esta vez, el chef recibió a Raquel Sánchez Silva y emprendieron una ruta por el Cabo de Gata. Durante el camino, compartieron muchas confesiones personales y hablaron de la trayectoria profesional de la comunicadora, concretamente de sus inicios.

En primer lugar, Silva reconoció que sus comienzos en televisión no fueron fáciles y tuvo que hacer frente a muchas críticas tanto por parte de los directores como de los espectadores. "Me dijeron que mi risa era irritante, que podía molestar a la gente en su casa", comenzaba contando la presentadora. A pesar de ello, decidió no hacer caso y mantenerse natural con su risa, la que se ha convertido en una seña de identidad.

"Menos mal que no les hice caso, porque a la gente una de las cosas que más les gusta de mí es mi risa. Seguro que a alguien le parece irritante, pero decidí no hacerles caso. Imagínate que en ese momento flaqueo y dejo de reírme en la tele. Por eso hay que saber que consejos escuchar", opinaba la entrevistada, dejando claro que estaba orgullosa de su decisión.

Asimismo, la comunicadora reconoce que, a lo largo de su trayectoria, ha coincidido con grandes profesionales y se ha dejado aconsejar por ellos. Entre ellos, se encuentra Lorenzo Milá:"La primera vez que fui a presentar, me dijeron que iba a ser con Ana Blanco en el Telediario y me podía cortar las manos del miedo que tenía. Las tenía congeladas y pegadas a la mesa. Entonces, le pregunté a Lorenzo".









"Lorenzo me dio el mejor consejo"



"Me dio el mejor consejo. Decía que lo único que no puedes hacer en televisión es tratar de engañar al espectador. Porque en cuanto el espectadores note que eso no eres real, que no es auténtico, te va a durar la fiesta cinco días", confesaba la presentadora. "Evidentemente, es la parte más alegre, más activa, más positiva... Yo no soy así todo el rato, no podría, pero es la parte que he decidido que quiero enseñar. Cuando estoy contenta y feliz, soy esa Raquel que se ve en la tele", agregaba.

"Si yo hubiera seguido mis sueños... Me hubiese ido fatal en televisión, pero he tenido suerte de encontrar a gente que me ha dado muy buenos consejos. Me enseñaron que esto es una carrera de fondo y que si quieres estar muchos años tienes que trabajarlo así", contaba, haciendo referencia a todos los consejos que recibió por parte de compañeros de profesión.

"Muestro mi cara más activa, más divertida, más positiva. Eso es lo que el espectador merece ver, aunque eso no quiere decir que siempre esté bien", señalaba. Ante esto, Chicote quiso saber que diría la presentadora a su yo del pasado. "No le diría nada. Lo importante es responsabilizarte y dedicar tiempo para convertirte en una buena persona. A mí no me ha salido mal... Ahora soy veinte años más vieja, aunque con más experiencia", respondía ella.