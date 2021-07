Raquel Bollo destapa con qué colaboradores de 'Sálvame' sigue en contacto: "Algún que otro..."

Raquel Bollo ha lanzado un mensaje que no ha pasado desapercibido a través de redes sociales. Desde que decidió abandonar 'Sálvame', la excolaboradora no ha parado quieta. Primero, con su propia línea de ropa y luego con su papel como influencer en redes sociales. Según informa Lecturas, la excolaboradora de uno de los espacios por excelencia de Mediaset también ha destapado con quién se sigue hablando del programa de Mediaset y con quién no.

"Sigo hablando con Belén, Gema más a menudo y con María, Chelo y Laura algún que otro mensaje, con María de mis nietas siempre me pone algo cariñoso", escribía Bollo junto a una fotografía propia.









Así, ha asegurado que todavía tiene un vínculo especial con todas esas personas a pesar de todo y les tiene un especial cariño. Además, Raquel ha asegurado que se preocupa todavía por todos ellos por todos los años que compartió con sus excompañeros de programas.









Otra de las cuestiones que ha asegurado es que no cierra la puerta a volver a la televisión. "Sí, volveré siempre que me sienta a gusto. Me encantaría hacer un reality de baile o cante", reconocía ante todos sus seguidores de Instagram. Eso sí, la excolaboradora de 'Sálvame' también ha indicado que la pequeña pantalla ya no es una prioridad en su vida. "No sé cuando volveré a un plató. Voy haciendo cosas según me llaman y me apetece hacerlas. Si me llaman de algún sitio y me motiva, lo haré encantada".

Una reportera de Telecinco sufrió un golpe de calor en directo y reaccionó de esta forma: "Ay, perdón"

darnos alguna información acerca de su estado de salud", ha informado la periodista de 'Viva la Vida'. Hace escasos días, una reportera de 'Viva la Vida', se encontraba frente al hospital en el que se encontraba la peluquera Raquel Mosquera e informó de su evolución en directo. "Aquí estamos, no nos hemos movido. Estamos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde ha sido ingresada de nuevo Raquel Mosquera. De momento no ha salido ningún familiar. Hemos podido hablar con algunos trabajadores del centro para ver si podían, ha informado la periodista de 'Viva la Vida'.





Seguidamente, la joven reportera ha comenzado a bloquearse y titubear, algo que no le había ocurrido en sus intervenciones anteriores. La sensación a simple vista es que había perdido el hilo del discurso yse vio obligada a salir unos segundos fuera del enfoque de la cámara de televisión, la joven se disculpó y dejó a la presentadora desconcertada. El motivo por el que estaba teniendo esta reacción era que le había dado un poco de mareo por el calor que allí hacía.