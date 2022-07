Ramón García se enfada en pleno directo por lo que le dice una espectadora: "Qué gente más maleducada"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos. Es algo para lo que todos saben que deben enfrentarse, pero desconocen el momento el que llegará. Esto es algo muy habitual para los programas que contactan con espectadores en pleno directo sin estar programado y es lo que le ha pasado a Ramón García en 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media.

Concretamente, este momento se produjo en la sección del programa que suele regalar divertidos momentos protagonizados por el presentador. Similar al espacio que dedica Pablo Motos en 'El Hormiguero' para regalar la 'Tarjeta Hormiguero', García suele llamar a un espectador castellano-manchegos al azar para regalarle un jamón si responden bien a su pregunta.

Según se puede ver en las imágenes, Ramonchu y Gloria Santoro se disponían a llamar a una casa de Ciudad Real para intentar regalar un jamón a la persona que respondiese de manera correcta al descolgar el teléfono con la frase "Ramón regálame un jamón".

"¿Sí?", contestaba una señora. "Buenas tardes, señora", le saludaba el presentador. "Buenas tardes", respondía ella sin muchas ganas. "Disculpe que la moleste. Soy Ramón García, le llamo del programa de televisión ‘En compañía’ de CMMedia", le explicaba el conductor del espacio de Castilla-La Mancha Media sin esperarse la llamativa reacción de la señora.









"Si son maleducados, nosotros también"



"Déjame de tonterías, por favor", le pedía la señora, aparentemente molesta. "¿Nos ha colgado? No, no es tontería", apuntaba Gloria Santoro en defensa de su compañero. "Hombre váyase usted a tomar viento fresco", soltaba de pronto la mujer, quien no dudó en colgar de golpe. Como consecuencia, el público estalló en carcajadas al contrario que el presentador, quien parecía estar algo descolocado por el momento.

Sin embargo, García pedía a sus compañeros volver a llamar al mismo número para aclarar a la señora que no se trataba de una broma y que podía ser premiada con un jamón. "Señora que no cuelgue que no es broma. Que somos nosotros de la tele", le intentaba aclarar el comunicador. "Que me da igual", insistía la mujer, sin ninguna gana de seguir hablando con ellos, aunque se tratase de un programa en directo. "Es que creí que se pensaba que era una broma", se sinceraba Ramonchu. "No, que a mi no me interesan estas tonterías", le cortaba la espectadora. .

"Ni a mi tampoco usted. Adiós señora, buenas tardes", reaccionaba García, colgando el teléfono tras mostrarse algo molesto por su contestación. "Que gente más maleducada hay. Hay gente maleducada macho. Qué asco, qué gente más maleducada. Es que hay gente faltona coño. Con todo el respeto y el cariño. Váyase a tomar por culo", estallaba el presentador en pleno directo, muy ofendido por el trato de la mujer.

"A lo mejor ha tenido un mal día", señalaba Santoro para intentar defender a la mujer y calmar a su compañero. "Que me da igual. Estoy hasta las pelotas de la gente maleducada", opinaba el comunicador muy enfadado. "Si la gente es educada somos educados. Y si son maleducados, nosotros también", zanjaba el presentador.