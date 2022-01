Ramón García despeja todas las dudas sobre la vuelta del 'Grand Prix' junto a Ibai Llanos: "Más novedades"

Si se echa la vista atrás hasta el verano del 2000, todos recordarán el ‘Grand Prix’.Durante años, la gente dejaba aparcado el sol y la playa para cenar en familia mientras veían las mejores pruebas veraniegas en TVE. Desde el 17 de julio de 1995, el concurso se convirtió en lo más visto de la televisión cada verano, dado que tuvo un gran éxito cuando el resto de cadenas sobrevivían con reposiciones. En 2009, se emitió la última entrega, lo que supuso un gran chasco para su fiel audiencia. Desde entonces, quienes disfrutaron de su Patata Caliente o los Troncos Locos, se enfrentan a cada mes de julio con la esperanza de volver a encontrarse a Ramón García en La 1, mediando entre los dos pueblos rivales de la noche.

Las dudas sobre una posible vuelta del formato de la vaquilla ya habían desaparecido de la mente del público. No obstante, hace un par de meses, Ibai Llanos devolvió la esperanza a los fans del concurso. El streamer recibió a García como invitado de su canal de Twitch. Tras confirmar que darían las Campanadas desde la Puerta del Sol, a través de la mencionada plataforma, dieron una gran noticia al dejar caer la idea de recuperar el mítico formato.

"Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", le ofreció Ramontxu al conductor del espacio. "Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada", reaccionaba Ibai sin dar crédito. "Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'...", aseguraba García. "Sí. Tú y yo deberíamos hacer un 'the last dance'. Sería más moderno, hay que entenderlo...", aceptaba la oferta.

"¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato... Moderno actualizado, juegos nuevos...", compartía su idea García. "La competición entre pueblos era brutal. A mí me encanta", recordaba Ibai. "Qué mejor locutor para retransmitir que tú y yo de presentador, ahí, con las cosas como siempre, y hacemos la mezcla", apuntaba el presentador. "Hay que hacerlo, Ramón. Es espectacular, como las Campanadas pero en Grand Prix", afirmaba el narrador.

A pesar de la emoción de los presentadores y de quienes recibieron la noticia, la posibilidad se quedó en el aire. A pesar de ello, cobró fuerza cuando la cuenta oficial de Twitter del ‘Grand Prix’ compartió la noticia: “Pues ya está. Ya lo sabéis. Por fin el sueño se ha hecho realidad ¡EL GRAND PRIX VUELVE EN 2022 CON RAMÓN GARCÍA E IBAI LLANOS! ¡ESTO VA A SER ESPECTACULAR!”.

Por lo tanto, al igual que llevaron a cabo las Campanadas desde la Puerta del Sol, obteniendo 2,2 millones de usuarios únicos, es muy probable que Ibai Llanos y Ramón García devuelvan el ‘Grand Prix’ a la audiencia para este verano. Por si todavía había alguna duda sobre la promesa de Ramontxu e Ibai para traer de vuelta el concurso, ha sido el propio presentador quien ha corroborado la idea desde las redes sociales del ‘Grand Prix’.

“¡Ramón García ya empieza a prepararse para el 'Grand Prix del Verano 2022'!”, escribían desde la cuenta oficial de Twitter del programa. “Muy pronto más novedades...”, aseguraban junto al hashtag #VuelveGrandPrix2022, dejando caer que dentro de poco darán más información al respecto. Junto a esta publicación, adjuntaron una imagen en la que se puede ver al presentador sujetando una taza con el logo oficial del programa. De esta manera, se confirma que el presentador y el streamer ya eatarían trabajando en ello.

Ante esto, Amazon Prime Video se ha pronunciado al respecto, lo que he hecho pensar a muchos la posibilidad de que la plataforma incluya el programa en su catálogo. No obstante, esto solo son especulaciones al no haber ninguna confirmación al respecto. La plataforma se ha limitado a responder con su opinión sobre el que será el estreno más esperado de todos los años: “Oficialmente vuelve el verano”. “¡¡Y cómo vuelve...!!”, respondía el ‘Gran Prix’, corroborando su vuelta para este verano de 2022.