La 'rajada' de Kiko Matamoros contra Makoke y su hijo: “Dejadme en paz”

Kiko Matamoros, con una aparente normalidad, lanzaba un mensaje a Javier Tudela en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez.: “Me cuesta trabajo hablar de este chaval porque lo he tenido 20 años al lado”. Pero la paciencia le duraba bien poco. El colaborador de 'Sálvame' aprovechaba para lanzar un dardo a Makoke y su hijo: “¡Que me dejen en paz!”. Y dirigiéndose a su ex mujer, decía: “Me has despojado de todo, me he quedado sin las inversiones en dos inmuebles que ha sido mi trabajo, mi vida y mi dinero. Lo he perdido y te lo has quedado tú”.

Por todo ello, no ha dudado en lanzarles una advertencia pública pidiéndoles que lo dejen tranquilo: “Que me dejen porque un día voy a explotar y voy a echar por la boca lo que no está escrito. Meteros la lengua donde os quepa”, sentenciaba.

Estas palabras llegaban tras las declaraciones de ambos. Tudela aseguraba que era el culpable de la desaparición de unos zapatos de Kiko que tiró porque no le gustaban. Y tiraba de ironía: “Kiko me podría haber enseñado algo, pero no recuerdo el qué”. Las palabras que le dedicaba el colaborador a Makoke venían tras una inesperada coincidencia: ambos coincidieron en la obra de Amargo. Algo que inquietó a Matamoros.

Un enfado que ha dejado sin palabras tanto a los colaboradores como a los espectadores del programa. Sea como fuere, esta tensión viene de lejos, pues la ruptura entre Kiko y Makoke no fue precisamente pacífica.

Las carcajadas de Kiko Matamoros por un error de Pablo Iglesias

El error vino porque el líder de Unidas Podemos empleó el verbo 'infringir', cuando realmente quería decir 'infligir' en el siguiente comentario: “Anoche acabé de ver Veneno. Te hace llorar, reír, recordar, empatizar pero, sobre todo, te hace comprender el salvaje dolor que se ha infringido y se infringe a las personas trans, simplemente por ser ellas mismas. Ojalá mucha gente joven vea la serie”. Un mensaje que publicó en redes sociales. Los tuiteros compartieron el tweet y tiraron de humor para corregir al vicepresidente del Gobierno.

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, se sumó a las burlas y se río literalmente de la confusión de Iglesias. "Infringido y se infringe", decía en su perfil de Twitter.