La rajada de un corresponsal de TVE contra el nuevo programa de Mónica López: “El peor de la historia”

El periodista y hasta este temporada corresponsal de TVE en Londres, Miguel Ángel Idígoras, ha lanzado un dardo al nuevo programa de las mañanas del ente público, 'La hora de la 1', que presenta Mónica López en un nuevo formato que sustituye simultáneamente a 'Los Desayunos' y a 'La Mañana'. No es la primer vez que el reportero atiza a la gestión de Enric Hernández y Rosa María Mateo en las últimas semanas, después de que la cadena anunciara para esta temporada una reforma total en sus contenidos, así como un cambio drástico en las corresponsalías.

Así, el pasado mes de mayo se conocía que tanto Idígoras abandonaría su puesto en Londres como el clásico José Ramón Patterson ya no sería el corresponsal de TVE en Bruselas. Y es que, apenas unos días antes, ambos se habían mostrado muy críticos con el Gobierno y sus pactos con la fuerza abertzale EH Bildu. No obstante, hace tan solo unos meses el propio Patterson salía al paso en redes sociales para aclarar los verdaderos motivos de que no haya permanecido en la lista de reporteros del ente público de cara a la nueva temporada.

La crítica de Idígoras al fichaje de Cintora

Ya el 26 de septiembre el corresponsal se pronunciaba en redes sociales sobre el, por entonces, posible fichaje de Jesús Cintora de la mano de José Miguel Contreras por TVE para dirigir y producir un nuevo espacio de tertulia que compitiese con 'Al Rojo Vivo' de Antonio García Ferreras. Ahora esa noticia se ha confirmado y ya sabemos que alrededor del 16 de noviembre Cintora aterrizará en la cadena público presentando el espacio 'Las cosas claras', en tendrá producción externalizada y contará con colaboradores como Anton Losada, Xavier Sardà o Rubén Sánchez, de FACUA.

En aquel entonces Idígoras se mostraba muy irónico con la decisión: “Y mientras nos hundimos, la orquesta sigue tocando. Para algunos”, comentaba, en referencia a la situación de muchos trabajadores de RTVE, así como de la audiencia en el arranque de temporada. Y no es para menos, porque el nuevo espacio 'La Pr1mera pregunta' que se presentó como gran apuesta para pujar por la audiencia de los sábados con 'La Sexta Noche' fue todo un fracaso al no superar el 5% de share en su última emisión. Fue cancelado la siguiente semana.

La rajada contra el programa de Mónica López

Entre todo ello, no son pocas las voces dentro de la cadena que alertan de la estrepitosa caída de audiencias en general en programas tanto como en informativos. Algo que remarcaba Idígoras esta semana: “Y mientras rtve sigue enredada en el concurso que definirá su futuro, la audiencia sigue cayendo. Hemos conseguido el peor octubre de la historia. Y ahora vamos a por noviembre”.

En ese momento, uno de sus seguidores le cuestionaba si los datos de audiencia se aplicaban solo a los contenidos informativos o si los programas estaban contribuyendo a la caída. Ahí es cuando Idígoras apuntaba directamente a Mónica López, 'La Hora de la 1', así como el fallido 'La Pr1mera Pregunta'. “No funciona ninguno de los programas que ha puesto la nueva dirección. Y los informativos no consiguen remontar”, concluía.