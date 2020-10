TVE cancela 'La pr1mera pregunta' de su parrilla tres semanas después de su estreno

Tras solo la emisión de tres entregas, TVE ha decidido retirar de su parrilla 'La pr1mera pregunta'. La decisión de la corporación se debe a que este magacín nocturno, emitido la noche de los sábados, no ha obtenido buenos datos por parte de la audiencia.

Según ha adelantado Vertele, a pesar de haber remodelado los contenidos y de haber realizado alguna modificación en el formato dada su baja audiencia, el espacio no ha conseguido hacerse notar.

El formato liderado por Lluís Guilera se lanzó a la televisión con un 5.1% de cuota, a pesar de hacerse con un invitado muy buscado por el resto de espacio televisivos, Plácido Domingo, ya que fue acusado de acoso sexual por agredir a tres compañeras de profesión. No obstante, una semana después, sus datos de audiencia bajaron aún más, obteniendo un 4.4% de share.

A pesar de presentar sus cambios en el tercer programa, entre los que destacó la ausencia de Pilar Eyre, el espacio de La 1 no logró mejorar sus cifras. En su tercera y última semana de emisión alcanzaron un 4.1% de share y no llegaron ni al medio millón de espectadores. De la misma manera, pensaron que el partido de la selección masculina de fútbol, que obtuvo un 23,3% y se emitió antes, ayudaría a subir los datos, lo que no sucedió.

Es por esto por lo que la cadena pública ha decidido poner fin a este espacio, lo que ha alterado la vida profesional de Guilera, ya que abandonó el plató del 'Telediario Fin de Semana' para dedicarse a este nuevo proyecto. Asimismo, también ha descolocado el nuevo plan de programación de TVE, dado que este espacio formaba parte de la renovación de su parrilla.

Este programa formaba parte del nuevo plan de la cadena, un proceso que llevan meses tramando y que comenzó en septiembre con el lanzamiento de 'La hora de La 1' y con 'HIT' su nueva apuesta para la ficción precedida de un interesante debate: '¿Quién educa a quién?'. Por el contrario, estas dos apuestas mencionadas si están resultando efectivas y gustando al público, por lo que ahora, la corporación, deberá idear un sustituto para 'La pr1mera pregunta'.