Rafael Hernando planta cara a Monedero: "¡No me cuentes rollos!"

Como ya es habitual en la mesa política de'El Programa de Ana Rosa', Juan Carlos Monedero ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento, esta vez con Rafael Hernanado. Los protagonistas han comenzado a intercambiar opiniones sobre la manifestación organizada en Vallecas por las medidas tomadas por Isabel Díaz Ayuso.

A raíz de este tema, han terminando comentando de dónde cogieron el virus. En primer lugar, Monedero ha opinado sobre unas imágenes en las que se veía a los ciudadanos de Vallecas criticando las precauciones tomadas en la capital: "Ayuso presionó para pasar de fase con unos rastreadores que nunca estuvieron, no se contrataron a más profesores, se nos van los médicos de España porque les pagamos una miseria...".

"Ayer vimos una terrible imagen, golpeando a la ciudadanía porque protesta contra el confinamiento, cuando, por ejemplo en Núñez de Balboa vimos peores imágenes", agregó. Ante sus declaraciones, Hernando pidió la palabra para contradecir al fundador de Podemos: "Vimos a gente pegando a la policía o qué vimos, ¿jarabe democrático contra la policía?".

Acto seguido, cuando comenzaron a criticar la gestión de Ayuso frente a la pandemia, el senador del PP salió en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No es un problema de Madrid o Castilla la Mancha, es un problema generalizado. Nadie ha querido ver qué hicimos mal en la anterior fase".

Monedero volvió a entrar en la disputa, culpando al político de que el Partido Popular siempre había estado en contra del Estado de Alarma y que insistió en pasar de fase con mucha rapidez. "Apoyamos tres veces el estado de alarma", contestó Hernando.

Tras el tenso debate, Hernando estalló con la intención de dar por finalizado el tema: "En esta época se han permitido manifestaciones a negacionistas, se ha permitido todo a todo el mundo... ¡que yo he cogido el virus y lo pillé en Almería!, ¡no me cuentes rollos!", exclamó.

Monedero se enfrentó a Ana Rosa Quintana

Por otro lado, Monedero también tuvo tiempo para enfrentarse a Ana Rosa Quintana. Cuando estaban dando su opinión sobre que el rey Felipe VI se iba a perder por primera vez la entrega de despachos de nuevos jueces que se celebra en Barcelona, el político de Podemos, al estar en desacuerdo con sus compañeros, reprochó lo siguiente: "A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza".

Al escuchar esto, la presentadora se sintió muy ofendida: "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas", apuntó. "No te confundo, como te voy a confundir, pero utilizas la misma palabra que ellos, veto", concluyó Monedero.