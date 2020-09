Alta tensión entre Ortega Smith y Monedero en 'El Programa de Ana Rosa': "No engañas a nadie"

Este viernes,Ana Rosa Quintana ha estrenado la mesa política de su programa por todo lo alto, esto se debe a que Javier Ortega Smith, diputado de Vox, y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, han protagonizado un tenso enfrentamiento en pantalla.

A pesar de que en el debate también estaban presentes Ander Gil, senador del PSOE, y Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, las cámaras han dedicado toda su atención a los otros dos políticos.

El tono de la conversación ha empezado a elevarse cuando Smith ha hablado de la corrupción, refiriéndose a los partidos políticos presentes en el programa. A lo que monedero ha contestado lo siguiente: "No empieces a echar mierda".

"Hay algunos que veníais con las manos manchadas de corrupción y de totalitarismo desde Venezuela. Tú saliste del Palacio de Miraflores y tuvimos la desgracia de que trajiste en la maleta la corrupción de las peores tácticas castristas, bolivarianas y comunistas", ha continuado diciendo Smith.

"Monedero no engañas a nadie, eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro, aunque sonrías y pongas cara de simpático, no engañas a nadie, eres un marxista y si por si fuera no habría este programa porque esta televisión sería publica. Si por mí fuera, tú y tus amigos estaríais ilegalizados", ha añadido el político de Vox sobresaltado.

"Y si fuera por ti, seguramente yo estaría en una cuneta ¿Puedo terminar una frase o vas a intentar silenciarme como nos callasteis durante cuarenta años en este país? Estos hipócritas que están a favor de tumbar la Constitución no den lecciones de nada”, le ha contestado Monedero dando por finalizada la conversación.