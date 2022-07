Rafa se queja a Roberto Leal por lo que pasa en ‘Pasapalabra’ y lanza un claro mensaje a la dirección

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria.

Esta reñida competición ha vuelto a verse, aunque, esta vez, ha sido Rafa quien ha arrebatado los segundos a Orestes durante ‘La Pista’. Nada más escuchar los primeros segundos, ambos se podían hacer una idea de qué artista era el que entonaba. Rafa fue el primero en dar al pulsador: “Este es Julio Iglesias. Eso está clarísimo, pero claro… Se me está viniendo ‘Truhán’ todo el rato, pero no es esa. No estoy cayendo”, reconocía entre risas tras lamentarse por no acertar.





“Es que vais a liar. Vais a pillar”



“’Soy un truhán, soy un señor’, ¿No?”, soltaba Orestes tras recibir el rebote por el error de su rival. Entonces, el concursante comenzó a cantar el tema a pesar de ser consciente de que no era la correcta. “No. Tampoco. No es esa, no es esa”, apuntaba Roberto Leal. “Julio Iglesias tiene un montón, eh”, agregaba. “Es que ese es el problema”, asumía Rafa. “Es el problema, pero está es muy conocida”, adelantaba el presentador.

“Por dos segundos, venga. El título dicho con otras palabras. Es una sola palabra: oscilación”, decía Leal como pista, lo que les descolocó todavía más. “¿Oscilación? ¡Ah! ¡Espérate!“, exclamaba el concursante tras unos segundos de reflexión. “¿Bamboleo?”, probaba Rafa sin estar muy seguro. “¿Bamboleo es de Julio Iglesias? Es que, claro, yo escuchaba la de los Gipsy King”, se preguntaba muy sorprendido después de que el conductor del espacio se la diese por correcta.

“Hemos dicho que era una versión”, recordaba Leal. “Nos ponéis la original y saltamos la mesa”, apuntaba Orestes. “Es una versión de la canción de Gipsy King, que a su vez mezcla las canciones ‘Caballo viejo’ de Simón Díaz y ‘Bamboleo’ de Carmen Miranda”, explicaba el presentador sobre la canción. “Es que vais a liar. Vais a pillar”, se quejaba Rafa a Leal, dirigiéndose también a las elecciones de la dirección para ‘La Pista’.