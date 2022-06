Rafa frena 'Pasapalabra' y revela a Roberto Leal uno de los amuletos que usa para enfrentarse a Orestes

Hace 10 programas, 'Pasapalabra' dio una gran sorpresa tanto a los espectadores como a Orestes, dando la bienvenida a un nuevo concursante. Se trata de Rafa Castaño, un veterano del concurso que ya coincidió con Orestes en la etapa anterior de 'Pasapalabra' y al que no esperaban volver a ver en el plató.

Ambos volvieron a encontrarse en el 20 aniversario del concurso y ahora llevan varios programas luchando por el bote y protagonizando un duelo de lo más emocionante. Hasta la fecha, ninguno ha logrado hacerse con el bote y la cifra por la que compiten está algo por encima del millón de euros, siendo similar a la que tuvieron en 2019 cuando se enfrentaron durante unos 50 programas.

El reencuentro entre Orestes y Rafa fue un momento realmente emotivo. "Es paradójico que esté más nervioso que otras veces, pero porque era mucho el tiempo que estaba esperando para venir y no llegaba nunca el momento. Cuando te ves en 'La silla Azul' y dices, madre mía, es el momento, lo tengo que hacer", decía Rafa después de que Roberto Leal le diera la bienvenida.

A continuación, el concursante explicaba qué supone para él el reencuentro con Orestes en el plató, varios años después: "Me alegra mucho está con Orestes, no solo porque para la audiencia es bonito cuando hay dos personas ahí a muerte, sino porque creo que cuando se fue Jaime todos pudimos ver el tipo de persona que es Orestes, un tío noble y es un gusto conocerlo, tener confianza con él y bueno me consta que él no sabía que yo venía no sé si lo he hecho bien". El veterano explicaba entonces la sorpresa que había supuesto volver a ver a su compañero y amigo en el plató.





El nuevo amuleto de Rafa en 'Pasapalabra'

En esta ocasión, Rafa ha revelado el objeto que se está convirtiendo en uno de los amuletos en esta nueva etapa en el concurso. Al comienzo de su programa número 10, el concursante se enfrentaba a 'La Silla Azul' "intentando estar tranquilo" por la dificultad de la prueba y la posibilidad de abandonar si no la superaba.

Antes de presentar a su oponente, y ante la atenta mirada de Roberto Leal, Cris, la encargada de presentar esta prueba, le preguntaba: "¿Algún día te vas a animar a ponerte una camisa lisa?". Rafa no podía evitar esbozar una sonrisa y contestaba: "He inaugurado un estilo y empiezan las supersticiones a entrar en juego". Y es que como hemos podido comprobar durante los últimos programas, el concursante está llevando camisas con un estampado un tanto peculiar, con estilo hawaiano, que parece que están convirtiéndose en su amuleto de la suerte.