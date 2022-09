Rafa dedica un emotivo mensaje a Orestes por el gesto que tuvo con él en 'Pasapalabra': "Es un mal trago"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Sin embargo, esta vez el empate fue provocado.

Este lunes, Orestes tuvo un bonito gesto con su compañero. Rafa no tenía su mejor racha y se plantó con 22 aciertos y dos fallos. Como consecuencia, Orestes ya había ganado, dado que tenía los mismos aciertos, pero un error menos que su rival. De esta manera, el concursante veterano tenía asegurada la silla naranja en el próximo programa, mientras que Rafa tendría que verse las caras con la Silla Azul. No obstante, Orestes se decantó por jugar con el objetivo de alcanzar el empate y librarse ambos de la primera prueba del concurso de Antena 3.





"Hoy ha quedado demostrado de nuevo"



"Venga, voy a jugar. Voy a tirar una de las dos y si fallo, pues empatamos y ya está porque, al final, Rafa ha jugado muy bien y han sido tonterías las que le han llevado a fallar, pues no vamos a dejarle... A jugar y que sea lo más justo posible. Voy a escuchar otra vez", señalaba el concursante. Finalmente, el participante falló la siguiente definición, marcando 22 aciertos y dos fallos. "Ya está", apuntaba, haciendo referencia a que ya iba a plantarse una vez alcanzado el empate.

Como consecuencia, Rafa quiso dedicar unas bonitas palabras a su compañero. "Empate entre Rafa y Orestes. Empate número 28 y un empate que Rafa dijo que le supo 'a gloria'", comenzaba diciendo Roberto Leal. "Quiero agradecer a Orestes la nobleza que tuvo porque era una situación en la que mi destino estaba en sus manos", decía entonces el participante.

"Si él se callaba, ganaba. Sin optar a bote, al tener un fallo, falló y aquí estoy. Podría haber estado si hubiera superado la Silla Azul, pero siempre es un mal trago y te lo quería agradecer. Es un gesto que habla mucho, no solo de su calidad como concursante, también de su calidad humana. Así que muchísimas gracias", se sinceraba. Unas palabras parecidas a las que le dedicó desde sus redes sociales nada más finalizar el programa: "Que buen tipo es Orestes. Hoy ha quedado demostrado de nuevo".

Hoy ha quedado demostrado de nuevo. https://t.co/E1WtVnuM8s — Rafa Castaño (@Rafael_Castano) September 26, 2022

"A mí me gusta siempre que haya opciones y me quema la lengua. Perder nunca, pero si por un empate puedo arriesgar... Y más cuando él ayer lo que estaba cantado era el empate porque Rafa había fallado en tonterías. Entonces, también me gusta que haya justicia", reaccionaba Orestes muy agradecido por sus palabras. "Si hubieses acertado, habrías ganado el programa y si lo hiciste es porque tenías opciones y había que tirar", señalaba el presentador.