Rafa da un corte a Orestes por su rivalidad en su lucha por el bote de 'Pasapalabra': "Decirle..."

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones.









"Por fin rompimos la 'racha Castaño'"

Sin embargo, este martes, Orestes superó su mala racha y logró vencer a Rafa en el Rosco. Y, gracias a ello, volvió a liderar el equipo naranja. "Muy contento con el equipo y agradecido con la opinión que tienen de mi", comenzaba diciendo el concursante tras escuchar las palabras que le dedicaron los presentes en el plató. "Por fin rompimos la 'racha Castaño'", apuntaba, haciendo referencia a que su rival le ganaba en todas las entregas anteriores.

"El bote ha pasado ya un umbral importante", señalaba el concursante, ya que el bote ya ha superado los 1.500.000 euros. "Tú lo has criado como aquel que dice, ¿no?", apuntaba Roberto Leal, dado que Orestes ya ha superado los 100 programas. "Si, sí. A este bote le he dado de comer, le he arropado por las noches, le he hecho eructar... Todo", reconocía el participante.

Oreste lleva tanto tiempo jugando por hacerse con el bote, por lo que se ha ido acumulando dinero hasta marcarse este gran premio. No obstante, Rafa llegó para hacerle competencia y se lo está poniendo difícil, incluso ha estado a punto resolver el Rosco en alguna ocasión. "A mí me gustaría decirle a Orestes que el bote es su hijo, pero los hijos se hacen mayores y un día dejan de vivir con los padres y se van con otro. A ver si se enamora de mí", le respondía Rafa entre risas, señalando que está dispuesto a todo para ganar.