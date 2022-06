Rafa confiesa frente a las cámaras cómo es competir contra Orestes en 'Pasapalabra': "Me pico"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. Desde que hace un par de meses tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa. A pesar de ello, tras un par de semanas, Pelayo se hizo con la victoria en la Silla Azul y Marisa tuvo que despedirse.

No obstante, el concurso ha apostado por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.









"Espero que a él también le pase conmigo"



Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. Así lo ha hecho Rafa durante una entrevista realizada por el propio programa de Antena 3, donde ha contado cómo se siente al enfrentarse contra Orestes.

"Me ha sorprendido porque estaba súper sereno. Aunque tengas un rival duro como Orestes, lo que haga él no depende de ti. Lo que depende de ti es lo que tú puedes controlar. Entonces, en ese sentido, estar concentrado y pasarlo bien. Muchas veces se precipita uno, así que sorprendentemente bien y muy contento. Sin confiarme porque, con este hombre al lado, un día estás en la silla azul y otra en la naranja", comienza diciendo al respecto.

Asimismo, a Rafa le ha dado tiempo a detectar sus puntos débiles y fortalecerlos: "la Silla Azul y las palabras relativamente fáciles porque son palabras que, aunque conozcas, tienes que mecanizar, unirlas o asociarlas con una definición". "He venido estudiando mucho más que de costumbre las fáciles y, evidentemente, muchas difíciles que si me mantengo en el tiempo me dará tiempo a estudiar", asegura.

"He intentado venir de la forma más completa posible porque lo bueno de enfrentarte a Orestes, además del buen rollo que tenemos, es que te picas y hace que saques lo mejor de ti. Espero que a él también le pase conmigo", cuenta sobre cómo es concursar contra el veterano concursante.