¿Qué fue de Salomé la última española ganadora en Eurovisión?

El festival de Eurovisión de 1969 ha sido uno de los más especiales para España. Por primera vez el festival se realizaba en nuestro país, más concretamente en el Teatro Real de Madrid, el año anterior Massiel y su ‘La la la’ habían conseguido a victoria y la euforia por el concurso era inmensa. La encargada de representar a España esta vez sería Salomé, pero ¿quién era Salomé?

El verdadero nombre de la cantante no era Salomé, sino María Rosa Marco Poquet. Comenzó su carrera en Radio Barcelona tras dejar atrás la carrera de medicina. Fue telonera de Frank Sinatra y empezó a grabar sus primeros singles mientras se presentaba a Festivales como el de Valencia, Madrid o el de la Canción Mediterránea donde quedó en primera posición cantando tanto en español, como en catalán. En 1968 comenzaría a grabar LPs y a participar en festivales de carácter internacional. Hasta fue considerada para sustituir a Serrat en Eurovisión de 1968 pero al final vetada.

Su oportunidad sin embargo no tardó en llegar. La canción elegida dio mucho de qué hablar. No todos estaban de acuerdo con ‘Vivo cantando’ pensaban que era una letra muy tonta y que sin trabajar. Equivocados o no Salomé defendió la canción y salió a ganar el festival. Cabe destacar el vestido que lució esa noche, un modelo diseñado por Pertegaz que pesaba 14 kilos y el cual no era tan sencillo de mover mientras se cantaba. La actuación de la catalana resultó todo un éxito y España se posicionó en primer lugar, pero para sorpresa de todos no lo hizo sola. Reino Unido, Francia y Holanda empataron en puntos con Salomé y por primera vez en Eurovisión hubo cuatro ganadoras.

MANUEL BRUQUE

Como era de esperar este hecho lanzó la carrera de Salomé a lo más alto. Grabo ‘Vivo cantando’ en 8 idiomas y se centró en los boleros, temas clásicos y folklóricos en español y catalán. A mediados de los años 90 Salomé dio el salto a la televisión y comenzó a presentar el concurso ‘Amor a primera vista’ en Canal 9 (la cadena autonómica valenciana). Más tarde, en 2001 se trasladaría a las mañanas con el programa ‘En companyia de Salomé’

En el terreno personal la cantante se casó el mismo año que ganó Eurovisión con Sebastián García Vernetta, hermano de quien había sido el novio de Rocío Jurado. Sebastián ya pertenecía al mundo del espectáculo y al poco tiempo pasaría a ser el representante artístico de Salomé.

En la actualidad Salomé lleva 10 años jubilada y reside en Valencia donde permaneció unos años más en la televisión tras optar por una vida anónima. Este año celebra sus bodas de plata con su marido al que sigue queriendo como el primer día y celebra a su vez ese gran momento que supuso Eurovisión, aunque ella misma reconoce que no sigue mucho el festival y cada vez le presta menos atención