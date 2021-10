¿Qué fue de Joseba Apaolaza y por qué desapareció de 'Aquí no hay quien viva'?: "Salí de mala manera"

Joseba Apaolaza es un conocido actor español, popularmente conocido por su paso por series como 'Periodistas','El Comisario', 'Aquí no hay quien viva' o 'Amar es para siempre'. Sin embargo, tal y como ha reconocido el propio intérprete en una entrevista para COPE, cree que fue 'Aquí no hay quien viva' la ficción que más ha marcado su carrera "al ser una serie muy relevante que se sigue repitiendo en distintas plataformas", a pesar de que su "aportación fue bastante breve".

Apaolaza participó durante la primera temporada de la exitosa comedia, emitida en 2003. El actor dio vida a Armando Rubio de la Fuente, hijo de Concha. Armando era un hombre que trabajaba en un banco y separado de Beatriz, cuya historia giraba en torno a las discusiones con su ex mujer por la custodia de sus hijos y a cómo intentaba retomar su vida amorosa viviendo en casa de su madre. El hijo de una de las amigas de Radio Patio se caracterizaba por ser un ligón y aficionado al fútbol.

Solía mantenerse al margen de las discusiones de la comunidad de 'Desengaño, 21', pero alguna vez se vio obligado a meterse. Su personaje fue creciendo hasta que logró tener una novia estable y mudarse con ella a un chalet. En ese momento, dejó a Concha en una residencia y ella no le volvió a hablar, lo que provocó que sus apariciones fueran disminuyendo hasta desaparecer por completo de la ficción.

Una salida que resultó ser "amarga" y "de mala manera" para el actor: "De 'Aquí no hay quien viva' puedo hablar, en lo que a mí concierne, de manera agridulce. Yo salí de la serie de mala manera porque yo tenía la promesa expresa de la productora para seguir. Entonces, hubo un cambio de opinión y me vi fuera de la serie. Me dolió mucho porque, realmente, fue una serie que gustaba mucho y a mí me gustaba mucho. Para mí fue una experiencia intensa. Fueron 5 o 6 meses allí en Madrid y ha tenido mucha cola. A lo largo de los años, la gente me ha reconocido por ese papel, pero la salida fue un poco agridulce".









"Incumplieron con su palabra"



Sin embargo, nunca se ha sabido exactamente cuál fue el motivo que llevó a la serie a querer prescindir de él. Pero, según ha explicado el propio intérprete, "había un compromiso verbal" que rompieron, lo que le afectó a su carrera al haber "rechazado un par de ofertas que tenía" para grabar 'Aquí no hay quien viva'. "Antes de retomar el trabajo, me encontré con que habían cambiado de opinión y que habían decidido no renovarme. Son temas pasados, pero que, en su día, me dolieron bastante", cuenta en la mencionada entrevista tras reconocer que "no sabe la razón de su decisión". "Lo que sí es cierto es que incumplieron con su palabra", asegura.

Una situación que le "dolió bastante" e hizo que "terminase la relación" con sus compañeros: "Cuando vuelves a casa con la esperanza de retomar el rodaje y seguir y, de repente, te dicen que no vuelvas... Tampoco te despides de tus compañeros, la relación termina ahí. Estas cosas pasan a menudo. Esa serie y quien la dirigía tenía esa fama también, un poco de hacer y deshacer a su antojo y de maneras despóticas. Eso es lo que había entonces y me temo que debe seguir siendo algo parecido".

Es por esto por lo que no se plantea volver a 'La que se avecina' como otros de los actores con los que compartió reparto entonces, ya que, aunque no se lo han ofrecido, cree que "es una etapa pasada": "Han pasado más de diez años, entonces, por su puesto que la tengo olvidada. No tengo ningún interés especial, en concreto trabajar con José Luis Moreno. Afortunadamente, no me ha faltado trabajo".