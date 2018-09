¿Qué fue de Avril Lavigne?

Avril Lavigne fue un icono en la música de los 2000. Rompedora, rebelde y cañera una mezcla que la convirtió en la princesa del pop-punk rápidamente. En todas las radios sonaba sus famosos “Complicated” o “Girlfriend”. Hasta ha llegado a vender más de 45 millones de copias de sus 5 álbumes en todo el mundo.

El estilo de la canadiense había ido cambiando en sus dos últimos discos “Googbye Lullaby” y “Avril Lavigne” pero seguía manteniendo esa esencia que la caracterizaba. Aunque este último no tuvo tanto éxito como sus predecesores. A pesar de ello, la artista seguía dispuesta a seguir luchando por volver a ser la número uno, pero una grave enfermedad en 2014 se interpuso en su camino.

La enfermedad de Lyme es provocada por la mordedura de una garrapata que transmite una bacteria, la cual puede afectar al sistema nervioso y al cognitivo. Tras muchos diagnósticos y dolencias los médicos consiguieron detectar qué le ocurría a Avril, pero su estado era grave. La propia artista confesó que no podía apenas moverse, comer o hablar. Lavigne estuvo ingresada en un hospital y en cama durante meses. "Una noche, pensé que me estaba muriendo, y había aceptado que iba a morir. Mi madre se acostó conmigo en la cama y me abrazó. Me sentí como si me estuviera ahogando” declaró la artista para la revista People.

A raíz de su desaparición del panorama musical muchos fueron los rumores que aparecieron sobre ella. Algunos apuntaban que Lavigne había muerto y hasta decían que había sido sustituida por una doble para que nadie se enterase y de esta manera poder seguir lanzando música de la canadiense.

Por suerte, Avril se recuperó y tras varios tratamientos vuelve a estar sana y fuerte. Ahora, tras 5 años sin lanzar ningún trabajo publica un nuevo single “Head above water” en el que cuenta su experiencia y su lucha contra la enfermedad. Este es el comienzo de una nueva etapa de la cantante, que a sus 33 años ha dejado atrás a la chica skater pero mantiene la misma ilusión por la música.

En el terreno personal la interprete de “Sk8ter boy” finalizó su matrimonio en 2015 con el cantante Chad Kroeger. Tras ellos estuvo saliendo con el productor musical J.R. Rotem pero a finales de 2017 también terminaba su relación. En la actualidad el corazón de la interprete está ocupado por el multimillonario egipcio Phillip Sarofim con quien mantiene una relación estaba sin intención, por ahora, de pasar por el altar.