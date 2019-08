¿Qué fue Ania Iglesias, la concursante de ‘Gran Hermano 1’ que quedó la segunda?

Ania Iglesias Redondo siempre buscó la fama, como ella misma confesó, su oportunidad de alcanzarla llegó gracias a un reality show. La vallisoletana se apuntó al casting de Gran Hermano en su primera edición, cuando nadie sabía muy bien de que iba a ir ese programa, y consiguió quedar segunda. Aunque este tiempo en la casa de Guadalix no fue el más dulce para ella. Algunos de sus compañeros la acusaron de ser un topo y hasta tramaron un pacto para que fuera nominada y expulsada.

Una vez finalizado el reality Ania intentó hacer carrera como actriz, pero no fue tan sencillo como pensó. Los proyectos dramáticos no fueron tantos como esperaba, pero sí participó en alguna ficción como la película ‘El gran marciano’ o la obra de teatro como Hamlet, donde interpretó a Ofelia. También realizó sus pinitos como modelo, además decir a principios de los 2000 que eras vegetariana hacía que llamase más la atención.

En 2010 comenzó a colaborar con Radio televisión Castilla y León en ‘Somos así’, ‘En casa de Cristina’, ‘La tarde con Cristina’ y ‘Vamos a ver’. Em 2013 fue invitada durante una semana al reality ‘Campamento de verano’. Tras ello sus visitas a Mediaset aumentaron y volvió a dejarse caer por de vez en cuando por ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ o ‘Sálvame’.

Este último programa es el que ahora ha vuelto a llamarla para ser la encargada de vestir a los colaboradores de ‘Sálvame’ en su especial ‘Sálvame Marbella y tal y tal’, donde cada uno irá vestido de personas famosos que fueron iconos de esta ciudad malagueña. El cambio de look que ha mostrado Ania en el plató de Mediaset hizo que la presentadora Carlota Corredera confesara no reconocerla cuando la vio por los pasillos.

La vida vuelve a sonreír a la modelo que ha tenido que superar varias enfermedades a lo largo de estos años. Al poco de salir de ‘Gran Hermano’ Iglesias comenzó a sufrir anorexia. Tuvo que lidiar con ella durante años hasta que finalmente, gracias a atención médica, puso superarla. La modelo también vio afectada su salud cuando le diagnosticaron un cáncer de útero, del que también se ha recuperado por completo.

En el terreno sentimental Ania ha encontrado el amor en Javier Fandiño, director comercial de un portal de salud. La actriz ha anunciado que se han comprometido y pronto pasaran por el altar. La pareja se conoció por redes sociales, “él me daba a ‘me gusta’ a algunas cosas mías y yo a las suyas. Hice un evento y lo invité. Él vino, y lo vi guapísimo, altísimo, morenísimo... Me gustó, pero ahí quedó la cosa. Sin embargo, poco a poco empezar a hablar 'pico, pala, pico, pala' y me fue ganando2 confiesa la ex concursante.