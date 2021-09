La pulla de La Resistencia a El Hormiguero al darse por aludidos por un detalle de la sección de Pablo Motos

'El Hormiguero' dio la bienvenida a la nueva temporada televisiva con algunos cambios en su formato. Dado el éxito de la tertulias del año pasado, el programa ha decidido incorporar una nueva tertulia y llevar a cabo dos a la semana sobre actualidad. Una se mantendrá con Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca al frente, mientras que la otra está protagonizada por Lolita, Rubén Amón, María Dabán y Del Val

Además de los retos de Kira Miró, en sustitución de Pilar Rubio por su menor presencia en el espacio, otra de las secciones que el formato ha añadido es 'La raya'. Durante el confinamiento por coronavirus, los monólogos de Pablo Motos acapararon gran parte de la atención. Por este motivo, han decidido dedicar parte del espacio a una sección exclusivamente para las palabras del presentador de Antena 3, en la que Motos hace una reflexión sobre un importante tema de la actualidad o susceptible de generar debate en las redes sociales.

La semana pasada, tras despedir a sus invitados, el conductor del espacio de Antena 3 se dirigió directamente a la audiencia para llevar a cabo su reflexión del día. Esta vez, el presentador se decantó por dedicar unas palabras a la erupción del volcán de La Palma. "No me quería despedir sin pasarme de la raya hablando de nosotros, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser cuando nos ponen a prueba", comenzaba diciendo el comunicador.

"Hay muchas veces que tiene que venir una desgracia para que nos demos cuenta de que no somos el centro de la creación. Un volcán, que parecía dormido, se despierta y adiós tierras, adiós cosechas, adiós granjas, y para muchos, adiós a todo lo que era su vida hasta ayer. Ya sé que lo socorrido sería decir que no somos nadie, pero no es verdad, sí somos alguien. Somos muchos. Somos las víctimas, pero también somos los héroes. Somos toda esa gente que da su vida por salvar otras. Somos esa gente que, en vez de huir, se da la vuelta y acude a la tragedia a ayudar, gente que lucha contra el fuego, que se anticipa a la lava, que socorre...", agregaba.

Nosotros, lo que somos y lo que podemos llegar ser #SuárezCasasEHpic.twitter.com/5I7sw6BRSr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2021









"Huele muy a 'La Resistencia'"



"Ante la fuerza brutal de la naturaleza no es cierto que no seamos nadie. Precisamente somos, muchas veces, el mejor yo que escondemos dentro... Y que, desgraciadamente, solo sacamos fuera cuando sucede algo insoportable", señalaba el presentadora durante su monólogo.

No obstante, lo que llamó la atención de los espectadores no fueron sus palabras. La audiencia hizo hincapié en el decorado de la sección al percatarse de un detalle que aparecía tras Pablo Motos. El presentador se encontraba apoyado en una barandilla mientras que, de fondo, se apreciaban las calles de Madrid por la noche.

Muchos encontraron cierta similitud con el fondo que emplea David Broncano en 'La Resistencia'. Tanto que no dudaron en pronunciarse en redes sociales hasta provocar que el propio programa de Movistar+ también se pronunciase al respecto.

"¿Nueva sección? Llamadla 'La Resistencia' mal, no?" o "Huele muy a 'La Resistencia' esa barandilla", comentaban algunos usuarios de Twitter. A los que se sumó la pilla de la cuenta oficial del programa presentado por Broncano: "Han pasado una raya".

Huele muy a la resistencia esa barandilla jajjajjajajaja https://t.co/BL8gth0wiS — pieses (@Laaaauuuraa) September 22, 2021

Han pasado una raya — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 22, 2021