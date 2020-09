La pulla de Gema López que enmudece a Antonio David Flores: "¡Y lo dices tú!"

Una vez más, la relación entre Enrique Ponce y Ana Soriase ha convertido en la protagonista del debate en 'Sálvame'. Esto se debe a que Gema López ha revelado que las hijas del torero con Paloma Cuevas se habrían enterado de la relación de su padre con la joven por sus publicaciones en las redes sociales.

Este tema ha generado una fuerte discusión entre Antonio David Floresy López, ya que el colaborador se mostró indignado y no entendía qué ganaba la ex modelo revelando dicha información. Ante sus acusaciones, López aclaró que su fuente no había sido Cuevas, lo que provocó un enfrentamiento entre los dos.

"¿Por qué en este conflicto tiene que meter Paloma a los hijos?", se cuestionó el ex-guardia civil. "¡Y lo dices tú! Cómo sois capaces de decir que no se meta a los niños en los conflictos. Y que lo digas tú que te has tirado 20 años de conflicto sacando a tus hijos en portada… ¡Yo es que me quedo loca!", le contestó Gema López muy alterada.

Asimismo, tanto Belén Esteban como Mila Ximénez estaba de acuerdo con su compañera. "¿Y tú no hablas con periodistas? es que es alucinante", la reprochó La Princesa del Pueblo a Antonio David. "¿Y a ti por qué te molesta que se hable de tu hija en un plató?", le preguntó Ximénez entre gritos, ya que le parecía muy hipócrita que el colaborador criticase a Cuevas por meter a sus hijos en la relación con su ex marido.

"Yo he estado 20 años en los juzgados, este matrimonio todavía no he pisado el juzgado y ya está contaminando a los niños", se defendió el padre de Rocío Flores muy indignado. "Si hiciésemos un histórico hoy te comías tus propias palabras", concluyó López dejando de mentiroso a su compañero.