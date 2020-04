'Supervivientes': Avilés rechaza ayudar a Ana María Aldón ante la presencia de un tiburón

'Hay un amigo en mí' o eso dice la canción de 'Toy Story'. Los amigos son esas personas que te pueden sacar de más que algún apuro en el día a día, y que conocen como te encuentras con tan solo mirarte.

En 'Supervivientes' parece quedar claro que no hay amigos de verdad, sobre todo, cuando se trata de José Antonio Avilés. El colaborador de 'Viva la vida' ha demostrado ser capaz de traicionar a cualquier miembro de la isla con broncas que protagonizan la gran mayoría de vídeos de la edición, solo hay que recordar la última gran bronca con Rocío Flores con el 'día de marras' de por medio.

Ahora, el cordobés ha hecho suya la frase 'sálvase quien pueda' con su compañera Ana María Aldón, a la que también parece que no tiene mucha suerte con las experiencias cercanas a la muerte en la isla.

Ana María Aldón es atacada por un tiburón y Avilés se niega a ayudarla: "Lo siento pero soy muy joven" https://t.co/M6sUxpnLg0 — Supervivientes (@Supervivientes) April 20, 2020

Avilés retira su ayuda a Ana María Aldón ante un ataque de un tiburón: "Lo siento pero soy muy joven"

No es la primera vez que Ana María Aldón tiene un incidente mientras pesca, y tiene que ser ayudada por sus compañeros. Ya la vimos sufrir estas semanas atrás pidiendo ayuda a Antonio Pavón. En este último caso podría haber sido mucho más grave.

Aldón, convertida en una de las grandes pescadoras de la edición junto a Elena Rodríguez, salía con su anzuelo en busca de algún pescado que echarse a la boca. En esta ocasión todos los compañeros del grupo habían salido a pesar turnándose. Albert Barranco ya había conseguido a su presa, por lo que Avilés se tiró junto Aldón a pescar.

El conflicto llegó cuando Ana María comenzó a hacer espamientos, y a gritar. En un momento Avilés se preocupó por ella, pero cuando se le pudo entender la palabra "tiburón", el cordobés huyó despavorido hacia un lugar seguro. A pesar de que la cosa no llegó a más ya que se trataría de un pez grande o de un tiburón inofensivo, dejó muy claro la posición de Avilés en caso de ayudar a su compañera, algo con lo que el programa no ha podido evitar hacer sus chistes.

Ana María Aldón atacada por un tiburón, Avilés negándose a rescatarla porque "es muy joven"... ¡Cómo viene el remake de Jaws! �� #TierraDeNadie9pic.twitter.com/2OG9HQwnzA — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2020

"Yo he salido corriendo. Yo lo siento pero soy joven", comentaba José Antonio tras llegar a tierra firme. "Ya se la puede comer el tiburón que tú no la vas a salvar", le decía Rocío Flores, a lo que el colaborador de Emma García respondía: "Ah, claro, para que nos coma a los dos". Después de que pasara todo esto, Avilés confesaba a las cámaras que motivos lo habían llevado a no auxiliar a su compañera: "Ana María ha perdido mucho peso, está muy delgadita y si le muerde tiene poca carne, pero si somos dos somos más golosos y seguro que no nos deja títere con cabeza el bicho", se excusaba con no demasiada lógica.

Tras salir del agua Ana María dejaba claro la opinión sobre su compañero: "Este es un hijo de su madre (no exactamente con estas palabras). La madre será una santa, pero él... desde que nació", comentó Aldón provocando las risas de todos los compañeros del grupo.

Momentos después, la mujer de Ortega Cano explicaba a cámara lo sucedido: "Ha aparecido un tiburón. Cuando me he dado la vuelta yo no podía nadar más rápido. Madre mía, qué miedo. Era un tiburón de los grandes. No de los que veo pasear por la orilla, no. Grande, grande. ¡Flipando! Este viene a por mí. Aquí voy a morir en Honduras, hombre", contaba alterada una Ana María Aldón que se ha convertido en una de las protagonistas sin duda alguna de la edición.

