Belén Esteban estalla en pleno directo y se encara con una colaboradora de 'Sálvame': "No dijo ni pío"

La incorporación de Rocío Carrasco a la plantilla de 'Sálvame' sigue generando reacciones. Hay colaboradores que se han puesto del lado de la hija de Rocío Jurado. Otros, sin embargo, aprovechan cualquier tipo de ocasión para sacar sus intereses a la palestra. La última en hacerlo Rosa Benito, que si bien es cierto que cree que tiene todo el derecho a trabajar en el programa, también lo tenía su hija, Rosario Mohedano, a la quien considera que se "machacó".

"Han machacado a mi hija durante años pisoteando un cartel", ha estallado Benito. "Ya no les tengo miedo. ¡Y ahora que me machaquen, que ya no me importa! Ya bastante he sufrido, así que aquí a trabajar todos!", aseguró la colaboradora de 'Sálvame'.





Unas palabras que no han dejado indiferente a Belén Esteban, quien no se ha mordido la lengua a la hora de responderle. A su juicio, tal y como le ha recordado, muchas de las colaboradores son madres y no todas han actuado siempre igual. "Me hubiera gustado que en su última intervención en 'Deluxe' hubiera sido capaz de decir lo que ha dicho hoy, porque no dijo ni pío". No obstante, la bronca entre Belén Esteban y Rosa Benito no ha acabado ahí. Esteban ha exclamado seguidamente que "madres somos TO-DAS", ha añadido Belén Esteban.





María Patiño llega a las manos con un colaborador en directo

No ha sido la única 'bronca' que se ha vivido recientemente en el programa, ya que Josep Ferre ha vuelto a revolucionar el plató de 'Sálvame' con una de sus imitaciones recientemente. El colaborador consiguió que Terelu Campos volviera al plató de 'Sálvame' tras asegurar, hace años, que no volvería. Jorge Javier Vázquez aprovechó la presencia de la falsa Terelu para provocar un conflicto entre ella y María Patiño.

"Y aquella que te quitó el 'Deluxe' ¿Qué?", recordó el presentador para alterar a las colaboradoras. "¿Puedo decir algo?", interrumpió la colaboradora. "¡A mí no me chilles!", exclamó el imitador. "Acuérdate que te quitó el 'Deluxe'", se le escuchaba insistir al conductor del espacio.

Monumental pelea entre María Patiño y Terelu Campos ?? #yoveosalvamepic.twitter.com/nHiWW1wdso — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021





"Vente a 'Viva la vida'. Yo aquí no quiero conflictos contigo", decía el imitador, lo que provocó las risas de Jorge Javier. "El domingo...", intentaba hablar Patiño hasta ser interrumpida por Ferre otra vez. "¿Pero por qué no me escuchas?", se quejaba la colaboradora. "¡Qué me voy, eh!", advertía la falsa Terelu. "¡No chilles! Es que de verdad", agregaba.

"No chilles, por favor. Y vete para allá, la distancia de seguridad", intentaba mediar el comunicador de Telecinco. "Yo no estoy aquí para conflictos. Es que no te voy a escuchar", repetía el imitador. "Escúchame. El domingo...", volvió a intentarlo Patiño, pero volvió a ser interrumpida. De pronto, Ferre se levantó de su asiento y, manteniendo su esencia de Terelu, se encaró a Patiño: "Dos cosas que te voy a decir... Escúchame tú". Fue entonces cuando la broma terminó con las dos colaboradoras en el suelo, dándose tirones de pelo y pegándose la una a la otra.