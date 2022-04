'El programa de Ana Rosa' explica el truco infalible para comer torrijas durante la operación bikini

Ana Terradillos ha vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Terradillos se encuentra sola en plató, dado que el resto de sus compañeros se encuentran tomándose unos días de descanso. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la presentadora ha dado paso a la actualidad de la Semana Santa.

En relación a esto, 'El programa de Ana Rosa' ha dedicado parte del espacio para hablar de torrijas, su elaboración y el truco infalible para poder comerlas sin miedo a interrumpir la operación bikini, dado que es una elaboración mítica de esta festividad y que muchos sufren por tener que rechazar.

Con canela o sin ella, la torrija es uno de los dulces preferidos de los españoles, lo que hace4 todavía más especial la salida de los santos a la calle. Es por esto por lo que el periodista gastronómico Alberto Fernández Bombín, quien se ha declarado un gran admirador de este dulce y ha pedido que se haga normal comerlas durante todo el año: "¿Por qué no podemos comer torrijas o roscón de Reyes todo el año?".









"Si queremos una torrija más dietética"



No obstante, a muchos les preocupa la llegada de esta elaboración, dado que, a tan solo unos meses del verano, no están dispuestos a engordar. Es por esto por lo que el programa de Telecinco ha querido compartir algunas de las claves para poder disfrutar de las torrijas sin tener que saltarse la dieta.

Entre todas las cosas ha tener en cuenta, Bombín señala que la primera decisión que se debe tomar es si la torrija se baña en vino o leche, además de si se echa canela o no. A raíz de esto, el periodista ha destacado que, aunque podemos disfrutar de la torrija tradicional también lo podemos hacer de una más 'light'.

En el caso de la torrija baja en calorías, se elabora con un pan con menos azúcar y sustituyendo el azúcar por un endulzante diferente. "Las podemos hacer con pan integral", aconsejaba Bombín. "Si queremos una torrija más dietética, podemos cambiar el aceite por hacerla al horno o envolverla en papel film y hacerla en el microondas", señalaba, haciendo referencia que es mejor hacerlas al horno que fritas.

"Hay gente que es intolerante a la lactosa, por lo que podemos emplear leche de almendras. En vez de azúcar, ponerle coco rallado...", apuntaba. "El hecho de que algo sea bajo en grasa o en azúcar no tiene por qué ser bajo en sabor. Hay muchas opciones", asegura, dejando claro que usar ingredientes que engorden menos no quita el sabor original. "Creo que si es un producto que tomamos una semana al año, por un día que te des un capricho no pasa nada. Si fuera todos los días o todos los meses y hubiera torrijas a 'tutiplén', sería diferente", opinaba.