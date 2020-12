Un profesor de Harvard vaticina qué ocurrirá tras las Navidades: "No vamos por buen camino"

Elvis García es profesor de la Universidad de Harvard y ha aprovechado su última intervención televisiva para valorar qué ocurrirá si no seguimos las recomendaciones sanitarias. Esto es, la posibilidad de que se desarrolle una tercera ola. Para García "habría posibilidad de evitarla si los Gobiernos hicieran lo que tienen que hacer, pero también si hacemos algo. La gente tiene que empezar a hacer lo que se espera de ella, tiene que entender ya cómo se transmite el virus y qué cosas no deberíamos hacer".

Y añadía: "Si hacemos eso, podemos prever algo, pero visto lo visto no parece que vayamos por buen camino".

Por tanto, y con estas declaraciones, el experto cree que tras las Navidades, la tercera ola sería una realidad. El profesor de Harvard, asimismo, ha propuesto que "no deberíamos juntarnos con gente que no sea de nuestro hogar para Nochebuena, pero ni Nochebuena ni hoy. Debemos mantener la distancia y no podemos estar en lugares cerrados con gente, porque el virus se propaga por el aire", valoraba.

Además, también ha criticado en 'Al Rojo Vivo' el spot que ha presentado el ministerio para que la celebración de las Navidades se lleve a cabo con todas las precauciones posibles. En él, aparecen varias personas cenando en casa con las mascarillas puestas. Algo que ha calificado de ridículo. "Acabo de ver la campaña, ¿qué hace la gente en casa comiendo con mascarilla? ¿quién lo va a hacer? Es que no lo entiendo ¿Estamos esperando que la gente se reúna por Nochebuena para cenar con la mascarilla? Vamos, hombre", sentenciaba.

Ante tal spot, Elvis García ha apelado a la responsabilidad individual y cree que ese anuncio carece de sentido alguno . "Lo que nadie espera o yo no veo es que la gente en Madrid abra las ventanas. No me parece lógico creer que la gente va a hacer eso ni hacer eso ni hacer promoción de esos escenarios que no son reales".

El experto aseguraba en COPE que "no es factible vacunar a la mayoría de España para primavera"

Elvis García, profesor de la Universidad de Harvard y experto en vacunas, explicaba en 'Herrera en COPE' que no solo debemos ser positivos también debemos ser realistas frente a las noticias que llegan sobre las vacunas: "Yo creo que es la labor de la OMS: ser optimista. No está diciendo nada equivocado porque los datos de eficacia de las vacunas están siendo muchos mejores de los esperados, pero también es importante ser realista y saber las dificultades que tienen los procesos de vacunación masivos en países como el nuestro".

Sobre cómo deben ser estas navidades, el profesor de Harvard ha señalado que lo primero de lo que debemos ser conscientes es que tienen que ser diferentes "La gente debe ser responsable. Si hay que pasar estas fechas en tu casa, en tu círculo privado pues se hace. Si no podemos salir de compras el mismo día 24 pues sal antes o compra por teléfono o por internet", señalaba. Un discurso que mantiene hoy, cuando nos acercamos a tan señaladas fechas.