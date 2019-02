El 'procés' se cuela en 'La Voz': "La música no entiende de fronteras"

En estos tiempos que corren, cantar en catalán puede ser un deporte de riesgo. Lydia Ruiz ha defendido Boig per tú en las audiciones a ciegas de 'La Voz' en Antena 3 esta noche de martes, y la reacción de los coaches no ha podido ser más positiva.

Esta canción de Sau es íntegramente en catalán, y precisamente a este idioma han hecho referencia dos de los coaches del programa, Antonio Orozco -de Barcelona, y quien se ha dado la vuelta para añadir a su equipo a la aspirante a artista- y Pablo López. "Qué bonita es la música que no sabe de tonterías más que de música, así que gracias", le ha dicho el cantante malagueño. "Estic boig per tu del tot (estoy loco por ti del todo), ¡qué temazo más grande!", ha añadido.

Por su parte, Orozco ha dado en el clavo con su reflexión: "La música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente deje de serlo. No importa el gallego, el alicantino, el valenciano o el catalán. Lo único que importa es la emoción, tu música y tus maneras trascienden al resto. Eres tan valiente que por favor déjame que te acompañe".

Y dicho y hecho, Lydia Ruiz se ha convertido en una miembro más del equipo del cantautor catalán después de actuar precisamente con un tema en ese idioma.

Molt a favor de l'aparició del català en un mitjà nacional, però si us plau, que a part de Boig per tu hi ha altres cançons #LaVozAudiciones10https://t.co/Rzm1DtANRT