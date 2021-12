El problema por el que Verónica Forqué dejó "Masterchef": "Mi cuerpo no puede"

El mundo del cine llora la muerte de Verónica Forqué. La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio el cadáver de la actriz, de 66 años, que se ha quitado la vida en su vivienda en la capital de España, según han confirmado fuentes de la investigación.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

Ganadora de cuatro premios Goya, Verónica Forqué tuvo su última aparición pública en el programa de cocina "Masterchef". Un espacio donde la actriz fue una de las grandes protagonistas y que tuvo que abandonar por motivos de salud.

Tras una prueba, la intérprete abandonó el grupo ante el desconcierto de todos sus compañeros. En ese momento, Pepe sacaba su móvil y reproducía una nota de voz de la propia Verónica en la que explicaba qué le había ocurrido. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas, de las mejores experiencias de mi vida. Usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Que bien lo estoy pasando y que lástima siento por no poder estar a la altura pero es que no cuerpo, mi cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena", explicaba la actriz. Sus compañeros y el jurado de 'MasterChef' le mandaban todo su apoyo y le deseaban una pronta recuperación.

Sin embargo, Verónica Forqué volvió al programa, a la final del concurso, donde al ser preguntada por su estado, indicó que estaba "regular". La actriz siguió explicando: "Necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipo me agoté y entonces no doy más". "Hay que ser coherente, procuro serlo, y humilde y, si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", seguía explicando Forqué, que se mostraba emocionada de volver al programa para estar presente en la final.

Fue hace tan solo unos días - el pasado 30 de noviembre - cuando la actriz reapareció públicamente tras su abandono del concurso. Lo hizo ejerciendo como modelo en el último desfile de Eduardo Navarrete y, con esa entrañable sonrisa con la que cautivaba a la cámara, nos contaba qué era lo mejor y lo peor que se llevaba de 'Masterchef', su último trabajo, y por qué había abandonado el concurso: "Circunstancias de la vida, pero no podía más" aseguraba, confesando que aunque no se arrepentía de su decisión, volvería a vivir la experiencia sin dudarlo porque había sido "muy divertido".

Una reaparición en la que desvelaba que todavía no tenía proyectos "concretos" a la vista pero en la que sí desvelaba que le encantaría trabajar con su hija María. Desgraciadamente, ese momento nunca llegará y hoy decimos adiós a la inolvidable actriz.