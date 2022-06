El problema de salud de Joaquín Prat que le impide trabajar con normalidad: "Perdonen que esté..."

Joaquín Prat ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' que tiene una serie de dolores en el lumbago que le impiden trabajar con normalidad. El periodista, justo antes de empezar la sección de 'corazón', explicó este problema de salud ante la audiencia. De hecho, no es la primera vez que sufre este dolor. Hace unos meses, confesó que tenía estos dolores. Tuvo que contarlo cuando su compañera Patricia Pardo le propuso bailar en directo. "¡No! Bailar no. Además tengo lumbalgia, no puedo bailar...no me hagas estar de pie más tiempo".

Dos meses después, el mítico periodista reconoce de nuevo que tiene estos dolores. Prat explicó a los espectadores el motivo por el que estaba tan rígido ante la cámara: "Perdonen que esté tan tiempo pero es que tengo lumbalgia". Tras informar de que vuelve a padecer esta dolencia, el presentador analizó la actualidad de 'Supervivientes' desde el sofá del plató: "Los supervivientes celebraron la noche de San Juan y además lo hicieron de una manera muy especial".









Esta dolencia que padece Joaquín Prat se trata de un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. Según cuenta el portal Cuidate Plus, "la lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar que conlleva un aumento del tono y la rigidez muscular". Se trata, por tanto, de un dolor local acompañado de dolor que afecta tanto a personas jóvenes, como mayores y adultos que tienen tanto empleos sedentarios como aquellos que tienen un empleo más físico.









El tratamiento que se aconseja en estos casos es suspender la actividad física normal durante los primeros días. Así, esto ayudará a aliviar el dolor y a reducir cualquier inflamación en la zona. Los analgésicos y aplicar calor o hielo en la zona afectada también ayuda a los pacientes a solventar esta enfermedad.

Así anunció Joaquín Prat la lumbalgia que padece

Como se ha mencionado anteriormente, Joaquín Prat lleva ya un tiempo acarreando una serie de dolores que le llegaron a impedir bailar la canción de Marta Riesco como le gustaría en plató. "Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", narró el periodista en pleno directo.

En abril, el presentador de 'El Programa de Ana Rosa' contó que tenía lumbalgia. "No puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo", decía Joaquín a su compañera con un rostro de dolor. Patricia Pardo ha indicado que "el pobrecito mío viene aquí arrastrándose".

Cuando Patricia ha dado paso al 'Club Social' le ha querido enviar otro recado a Joaquín Prat porque el lunes hay programa y la gallega estará pero él no. "Yo el lunes no vengo, a 'Cuatro al Día' sí pero aquí no y así aprovecho la mañana para estar con mi criatura", desveló Joaquín Prat sobre sus planes para el pasado dos de mayo, que fue festivo en algunas comunidades autónomas.