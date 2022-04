El problema de salud de Joaquín Prat que le impide mantenerse mucho rato de pie : "No puedo..."

Joaquín Prat lleva ya un tiempo acarreando una serie de dolores que le impiden bailar la canción de Marta Riesco como le gustaría. "Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", ha narrado el periodista en pleno directo.

El presentador de 'El Programa de Ana Rosa' ha contado que tiene lumbalgia. "No puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo", decía Joaquín a su compañera con un rostro de dolor. Patricia Pardo ha indicado que "el pobrecito mío viene aquí arrastrándose".









Cuando Patricia ha dado paso al 'Club Social' le ha querido enviar otro recado a Joaquín Prat porque el lunes hay programa y la gallega estará pero él no. "Yo el lunes no vengo, a 'Cuatro al Día' sí pero aquí no y así aprovecho la mañana para estar con mi criatura", desvelaba Prat sobre sus planes para este dos de mayo, festivo en algunas comunidades autónomas.









La dolencia que padece Joaquín Prat, como se mencionaba anteriormente, es la lumbalgia. Un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. Según cuenta el portal Cuidate Plus, "la lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar que conlleva un aumento del tono y la rigidez muscular". Se trata, por tanto, de un dolor local acompañado de dolor que afecta tanto a personas jóvenes, como mayores y adultos que tienen tanto empleos sedentarios como aquellos que tienen un empleo más físico.

Joaquín Prat se pronunció sobre el estado de salud de Ana Rosa y su vuelta: "Lo tienen que decidir..."

Existe otra noticia reciente que protagonizó Joaquín Prat hace escasas semanas. Habló sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana. "Ana Rosa está estupenda, maravillosa. Seguro que la veréis antes de lo que pensáis. Está estupenda, va muy, muy bien y así va a seguir. Hay Ana Rosa para rato", dijo Prat, aclarando así que que la periodista se encuentra perfectamente y no hay nada de lo que preocuparse.

Por otro lado, en las últimas semanas ha habido muchos rumores sobre su vuelta a la pequeña pantalla. De hecho, en los últimos días se ha hablado de que Ana Rosa podría reaparecer en su propio espacio el próximo mes de septiembre, ya comenzada la nueva temporada. La realidad, tal y como ha dicho Prat, no hay nada seguro. "No sé exactamente cuáles son los tiempos, porque eso lo tienen que decidir los médicos y ella misma", ha concluido.

Desde su ausencia, han sido Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat quienes han llevado la batuta del espacio de Telecinco hasta que Ana Rosa pueda volver. De hecho, estos últimos días todos sus compañeros han querido acordarse de ella, especialmente después de haber sido intervenida quirúrgicamente. Una periodista muy querida por todos sus compañeros y también por la audiencia, que la sigue de manera fiel cada mañana en su programa, formato que ha ido cambiando de cadena pero con la misma esencia.