Un prestigioso inmunólogo advierte en 'Ya es Mediodía' tras el aumento de contagios: "Todo apunta..."

Una vez acabada la Semana Santay la eliminación de la obligariedad de usar mascarillas en interiores, el número de contagios por covid-19 ha subido. Sin tener datos exactos del número de contagios, los expertos indican que estamos entrando en una séptima ola y que no debe descartarse la vuelta de las mascarillas. Marcos López, inmunólogo, ha sido muy claro este jueves en 'Ya es Mediodía' sobre si estamos (o no) en esa séptima ola y ha asegurado que "no tenemos datos reales, pero todo apunta a que sí".

Así que no tenemos la consciencia de si los viajes de Semana Santa y el fin de las mascarillas en interiores son la única consecuencia aunque "no han ayudado, el mensaje de que no se debe utilizar la mascarilla en interiores ha dado la sensación de que el virus ya se había ido". López también asegura que estar vacunados es crucial porque "gracias a Dios, estamos vacunados", pero pide volver a tomar las medidas sanitarias necesarias porque "no podemos decir que ya nos podemos todos besar, no mantener la ventilación..." pues nos podía pasar "como en Navidades que el sistema sanitario se satura". Por eso, anima a que las personas que no se hayan inoculado, se pongan la tercera dosis de la vacuna porque "con ómicron es necesario una tercera dosis".









Además, ha reflexionado sobre lo acostumbrados que se encuentran los españoles a los cambios derivados de la pandemia y la posibilidad de establecer de nuevo el uso obligatorio de las mascarillas "si no queda otra opción, tendremos que volver atrás...Si tenemos que volver a las mascarillas, volveremos". Esta premisa es una idea que defienden muchos expertos. Esto es que, si es necesario, se volverá a las mascarillas para prevenir el incremento en el número de contagios.

Leve descenso tanto en las hospitalizaciones covid como en planta

En relación a esta noticia en la que este inmunólogo se pronuncia sobre si nos encontramos inmersos en una sexta ola, hay una noticia que deja un ápice a la esperanza en cuanto a la evolución de la pandemia se refiere. España ha registrado desde el martes un leve descenso en las hospitalizaciones covid, tanto en las unidades de cuidados intensivos (bajan del 4 % al 3,6 %) como en planta (1 décima menos hasta 5,1 %), si bien prosigue la escalada de la incidencia entre colectivos mayores de 59 años, que alcanza los 676 casos.









El efecto de la Semana Santa y la retirada de las mascarillas -el pasado miércoles- trajo un repunte de la incidencia que llevó aparejado también un leve aumento en las hospitalizaciones, una tendencia que decae en los últimos días y solo se mantiene el aumento de la trasmisión, un efecto esperado por los expertos y que se ha observado también en el resto de países europeos con la retirada del cubrebocas.

En concreto, según los informes del Ministerio de Sanidad, el martes había un total de 6.455 pacientes covid hospitalizados en toda España, cifra que desciende hoy a 6.362 (93 menos), mientras que la ocupación en UCI es la que porcentualmente más desciende (un 0,4 % menos), al pasar de 364 críticos hasta los 329 actuales.