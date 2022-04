Preocupación por el estado de salud de Jesús Mariñas: ingresado de urgencia por su cáncer de vejiga

El reputado periodista Jesús Mariñas se encuentra delicado de salud. El último susto: su ingreso con carácter de urgencia. Según cuenta el programa 'Socialité', Mariñas habría sufrido un problema derivado del cáncer de páncreas que padece. En concreto, las pastillas que toma habrían jugado una mala pasada al mítico colaborador de 'Tómbola'.

Así, el comunicador se encuentra en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde el pasado jueves y su pronóstico es reservado aunque ha trascendido que permanecerá ingresado, como mínimo, hasta el lunes. Además de este ingreso, también ha salido a la luz (según publican varios medios) el altercado que habría protagonizado en la ambulancia después de que llamaran a los servicios médicos para que le atendiesen en casa.









Al parecer, no querían trasladarle al centro donde recibe el tratamiento contra el cáncer, sino que querían llevarle a la Fundación Jiménez Díaz, que es el que le corresponde por el barrio en el que reside. Por este motivo, Jesús ha bajado de la ambulancia y ha optado por ir a su hospital de confianza.

En una de sus últimas entrevistas, contaba así cómo hacía frente a la enfermedad. "Lo voy a superar. Estoy seguro de que voy a salir de esta. Lo llevo con serenidad", demostrando así lo fuerte que se encuentra mentalmente pese al bache de salud que atraviesa ahora con este ingreso. Antes de que estallara el covid, contaba también en dicha entrevista, recibió un susto en Santo Domingo.









Un empleado de la Interpol le retuvo en el aeropuerto porque detectó "anomalías" en su pasaporte. "Me sentí como en una 'jamesbondiana' película de intriga tan sólo por intentar entrar en Santo Domingo con mi pasaporte que nunca creí incorrecto, menos aún ilegal. Había perdido el pasaporte y luego lo recuperé con las consiguientes declaraciones. La segunda declaración no fue enviada internacionalmente y fue la pega que casi me puso ante el paredón cual un chorizo", decía el periodista para la revista Diez Minutos.

EL PROGRAMA QUE LE DIO EL SALTO A LA FAMA Y SU MÍTICO..."¡QUE TE CALLES, KARMELE!"

A Jesús Mariñas el estrellato le vino con 'Tómbola', en Canal 9. Un formato que dicen que es el germen del actual 'Sálvame' y que causó un auténtico terremoto en la pequeña pantalla española. Allí, pronunciaría su mítica frase: "¡Que te calles, Karmele!". Una frase, valga la redundancia, que se sigue utilizando y recordando con cariño.

Esa fama también le produjo serias diferencias con personas con las que comparten profesión como Susanna Griso, mítica periodista de Antena 3 y de las mañanas en la pequeña pantalla. La presentadora de 'Espejo Público' le lanzaba una pregunta en directo hace varios años que nadie se esperaba: "¿Has hecho ya memoria de por qué dijiste que era poco amable y simpática?". Jesús Mariñas se quedaba titubeando pero supo que responderle: "Porque yo creo que fue al principio de tu incorporación al programa", a lo que la periodista le ha dicho: "No, yo creo que no, pero bueno... -risas-". Por suerte, todo quedó en una mera anécdota.