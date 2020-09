La pregunta de Iker Jiménez que Fernando Simón nunca respondió: "Qué pena, oye"

Fernando Simón se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de España, por lo que su nombre es el centro de las polémica en multitud de ocasiones. Estos últimos días, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha estado recibiendo tanto comentarios negativos como positivos por cogerse unos días de vacaciones y participar en 'Planeta Calleja', programa de aventuras presentado por Jesús Calleja.

Dado el revuelo, los reporteros se trasladaron a Mallorca, donde se encontraba Simón y fue pillado mientras se dirigía a su coche. A pesar de sus prisas, respondió que estaba disfrutando mucho en la isla y que es "muy bonita".

Asimismo, Calleja también tuvo que responder a las críticas que apuntaban como irresponsables a él y a su próximo invitado: "Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución, no de prohibición".

Es por ello por lo que, antes de la polémica, Iker Jiménez, el presentador de 'Cuarto Milenio', hizo una proposición a Simón a través de su cuenta de Twitter: "Me encantaría entrevistar a Fernando Simón, la verdad ¿Sería posible ese momento en la tele? ¿Qué pensáis?".

Que al final no querrás entrevistarle cuando te digan que hay que pactar las preguntas. — Carmen Porter (@carmenporter_) September 12, 2020

Acto seguido, Jiménez comenzó a recibir miles de respuestas de todo tipo, entre las que destacaron la de Carmen Porter, su compañera de progrma, que insinuó que igual podrían pactar las preguntas y enviárselas antes de la entrevista para recibir su aprobación.

Ahora, tras seis días sin recibir respuesta, Jiménez ha dado por hecho que la entrevista a Simón no se llevará a cabo, ya que el experto se encuentra grabando un programa con Jesús Calleja en Mallorca. "Intuyo que Simón finalmente no me va a conceder ninguna entrevista. Qué pena oye", ha lamentado con ironía.