Iker Jiménez habla alto y claro sobre la censura a lo políticamente incorrecto: "Idiocia"

Íker Jiménez se despedía ayer de 'La Estirpe de los Libres' un programa online, transmitido a través de Youtube, que cuenta con 35 episodios a sus espaldas. El espacio arrancaba el pasado 31 de marzo para dotar a sus seguidores de una nueva “ventana” en la que analizar e informar respecto a la crisis sanitaria derivada del coronavirus y más cuestiones candentes en 'Cuarto Milenio'. Sus programas a través de Youtube han acumulado más de 600.000 visualizaciones.

Así se despedía Jiménez de este proyecto a través de su cuenta de Twitter: “Esta hermosa historia ha concluido su función”. Pero esa despedida especial no acabo ahí, también adjuntó una fotografía de todos los guiones de 'La Estirpe de los libres' con el siguiente mensaje: “Esta es solo una parte. Son 261 folios por las dos caras. Estoy pensando en encuadernarlos o donarlos para alguna buena causa. He recordado todos los problemas que he tenido y sigo teniendo, personales y económicos, por esta información. Pero significan que no paré en mi labor”, indicaba Jiménez en su cuenta oficial.

No obstante, lo sorprendente que ha dado mucho que hablar entre sus seguidores es el verdadero trasfondo por el que Íker Jiménez ha decidido cerrar la temporada de 'La Estirpe de Los Libres', ya que el reconocido presentador ha expresado que el programa le ha dado muchas satisfacciones profesionales y personales pero también muchos “quebraderos de cabeza”. Eso sí, siempre bajo la atenta mirada y apoyo de su mujer, Carmen Porter.

Las últimas palabras de Íker Jiménez en redes que han sido aplaudidas por sus seguidores

Es bien sabido que Íker Jiménez suele denotar sus pensamientos más personales y también crea un “feedback” con sus seguidores a través de Twitter. En su último mensaje a través de su cuenta oficial en esta red social, trasladaba el siguiente mensaje: “A veces me sale un tweet con lo que pienso y lo borro. Para qué. En el último hablaba de romanos, de piedra, de derecho, de ofensas y de una idiocia que siempre puede subir un peldaño. La idiocia jamás alcanza un límite. Pero eso. Para qué. Además siempre me quedan largos”, sentenciaba Jiménez.

A veces me sale un tweet con lo que pienso y lo borro.

Para qué.

En el último hablaba de romanos, de piedra, de derecho, de ofensas y de una idiocia que siempre puede subir un peldaño.

La idiocia jamás alcanza un límite.

Pero eso. Para qué.

Además siempre me quedan largos. pic.twitter.com/wU5hcSrGRe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 18, 2020

El presentador ha reflejado en varias ocasiones cuáles son las estatuas más relevantes que reflejan parte de la historia de nuestro país. Sin embargo, algunos seguidores le pedían que llevase especial cuidado porque corría el riesgo de que lo “fachificasen”. Ante esa advertencia, Íker Jiménez respondió que a él no le callan por sentirse orgulloso de nuestro arte y de nuestra historia. “Faltaría más”, indicaba. Dado que las esculturas están de moda en los últimos días, el reconocido periodista realizaba, asimismo, un pequeño listado acerca de cuáles son las figuras que más le resultan interesantes como Pizarro, Trujillo, Cáceres...”

Frente a esa asociación de ideología política y arte que realizan algunos, Íker Jiménez proponía (de manera irónica) lo siguiente: “Entonces tiremos el acueducto de Segovia. Y derrumbemos el Teatro de Mérida. Los romanos nos invadieron, eran esclavistas y negreros. Y por cierto, la cultura peruana, como toda la de América, se sacrificaba y saqueaba entre ella desde los albores. Como Europa”.

Entonces tiremos el acueducto de Segovia. Y derrumbemos el Teatro de Mérida. Los romanos nos invadieron, eran esclavistas y negreros. Y por cierto , la cultura peruana , como toda la de America se sacrificaba y saqueaba entre ella desde los albores. Como Europa. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 15, 2020

Hoy, Íker Jiménez continuaba esa reflexión que iniciaba hace varios días... hablando de “idiocia” que jamás alcanza un límite y que da paso a numerosas situaciones. Por ejemplo, en California han propuesto retirar las estatuas de Colón e Isabel la Católica de su Capitolio.