El polémico chiste de Raquel Sastre sobre Vox en el programa de Buenafuente: “Parálisis cerebral”

La cómica Raquel Sastre se ha convertido en tendencia este sábado después del chiste que realizaba este viernes desde el programa de Movistar, Late Motiv, que presenta el también humorista Andreu Buenafuente. Un chiste que giraba sobre los votantes de Vox y la parálisis cerebral que no han gustado nada en las redes sociales, donde figuras como el ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, no han dudado en criticar a la cadena.

Otros usuarios aseguraban que el programa de Movistar había borrado el fragmento de las redes sociales. Y es que, aunque en las imágenes puede apreciarse que es un cebo de corta duración, pensado para servir de promoción de la entrevista, el contenido completo sí que puede verse a través del canal de Youtube del programa.

Polémico chiste de Raquel Sastre

Un fragmento en el que puede verse cómo la humorista bromea con Buenafuente a la hora de hablar de su libro 'Risas al punto de sal'. “Tú imagínate, tener a un tío con una parálisis cerebral o que vote a Vox”, comentaba en la entrevista. Un corte que ha corrido como la pólvora en Twitter después de que lo compartiese el ex diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

La propia Sastre respondía a todo el revuelo que se ha montado con otra broma: “He abierto la box de Pandora”. “No recibía tantos insultos y amenazas de muerte desde que hice chistes con Podemos. Bueno, y con los de veganos. Y con el Real Murcia. Y con los indepes. Y con el feminismo posmoderno. Y con el manspreading. Y con los machistas. Y con la guardia civil. Y con etnias. Y con el TEA”, se sinceraba la cómica a través de su perfil de Twitter.

Lo han borrado pero ya lo pongo otra vez aquí. pic.twitter.com/avtzpAIE3M — Crítico Enfurecido (@CriticoEnf) March 19, 2021

Críticas a la humorista

Un comentario que ha provocado una sucesión de críticas y polémica en redes sociales. Algunos usuarios escribían: “Yo soy de izquierdas y el comentario me parece vergonzoso y mediocre”. Otros, por su parte, argumentaban: “Esta se hizo de izquierdas cuando empezó a salir en la tele. Por suerte o por desgracia la conozco de antes de ser famosa”.

Otros, por su parte, aprovechaban para defender a la humorista y echarle también un capote: “¡Que era un chiste! De humor negro, por si no ha quedado claro, que poco humor tenéis”, escribían algunos seguidores, mientras otros subrayaban que “es COMEDIA, señores. No creo que se ría en serio de la enfermedad que tiene su hija, sin embargo lo usa como material en sus monólogos”.

La vida familiar de Raquel Sastre

Y es que Sastre es madre de Emma, que padece el síndrome de Phelan McDermid, una enfermedad genética que ha derivado en TEA (Trastorno del Espectro Autista). De hecho, el título del libro que presentaba no era, ni mas ni menos, que 'Risas al punto de sal: El extraordinario viaje de una madre y una hija muy especial”, en referencia a la historia de su pequeña.